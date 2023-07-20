Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
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Updated Сегодня, 02:29
В Первомайском сквере Новосибирска начали сносить кафе Carl’s Jr. Работы по сносу оплачивает сам владелец здания, исполняя решение суда. Он считает это решение несправедливым, так как за 20 лет работы у кафе не было проблем с законом и арендой.
Суд сослался на то, что участок попал во владение без проведения торгов. Бизнесмен и владелец заведения Александр Герман выразил недовольство и отметил, что муниципалитет решил перестроить сквер, но не предложил никаких альтернативных решений.
В мэрии сообщили, что из-за отказа владельцев кафе выполнить решение суда, ремонт в сквере пришлось отложить. Однако Герман, в беседе с «BFM-Новосибирск» утверждает, что ему еще был оставлен месяц на исполнение решения суда. Он также указал, что кафе занимает лишь небольшую часть сквера и работы из-за этого странно было откладывать.
Кроме кафе Carl’s Jr, также планируется снос Sabai Bar, Park Cafe и Перчини в том же Первомайском сквере.