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В Новосибирске сносят кафе Carl’s Jr в Первомайском сквере — что говорит владелец

20 июля 2023, 02:27
Фото: BFM-Новосибирск
19 июля начали сносить кафе Carl’s Jr
Кафе Carl’s Jr в Первомайском сквере Новосибирска начали сносить 19 июля. Его владелец считает эту меру несправедливой.

В Первомайском сквере Новосибирска начали сносить кафе Carl’s Jr. Работы по сносу оплачивает сам владелец здания, исполняя решение суда. Он считает это решение несправедливым, так как за 20 лет работы у кафе не было проблем с законом и арендой.

Суд сослался на то, что участок попал во владение без проведения торгов. Бизнесмен и владелец заведения Александр Герман выразил недовольство и отметил, что муниципалитет решил перестроить сквер, но не предложил никаких альтернативных решений.

В мэрии сообщили, что из-за отказа владельцев кафе выполнить решение суда, ремонт в сквере пришлось отложить. Однако Герман, в беседе с «BFM-Новосибирск» утверждает, что ему еще был оставлен месяц на исполнение решения суда. Он также указал, что кафе занимает лишь небольшую часть сквера и работы из-за этого странно было откладывать.

Кроме кафе Carl’s Jr, также планируется снос Sabai Bar, Park Cafe и Перчини в том же Первомайском сквере.

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#Эмилия Губарева#Кафе#Снос#Суд#Аренда#Муниципалитет#Бизнесмен#Мэрия#Ремонт#Общество#Город#Бизнес#Новосибирск
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