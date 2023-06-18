В Новосибирске закрыли Park Cafe и «Перчини» в Первомайском сквере

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Стоит напомнить, уже несколько лет между мэрией и собственником здания, в котором расположены рестораны, идут судебные споры. Власти желают, чтобы его снесли.
Сейчас здание мешает планам реконструкции Первомайского сквера. Мэр Анатолий Локоть заявлял ранее журналистам, что из-за работы заведений пришлось изменять проект.
Владельцы ресторанов ситуацию не комментируют. Также не хотят называть сроки закрытия.
Тем временем горожане выдвигают версии, что приостановка деятельности связана именно с судебными тяжбами. По другой теории, в здании могли отключить электричество — читатели Atas.info рядом заметили электрогенераторы. Было ли это сделано намеренно, остается только гадать.