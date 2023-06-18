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В Новосибирске закрыли Park Cafe и «Перчини» в Первомайском сквере

18 июня 2023, 09:40
Фото: 2ГИС
Рестораны Park Cafe и «Перчини» в Первомайском сквере Новосибирска объявили о закрытии. На дверях заведений весят таблички с указанием, что это связано с техническими неполадками, но горожане не верят.

Стоит напомнить, уже несколько лет между мэрией и собственником здания, в котором расположены рестораны, идут судебные споры. Власти желают, чтобы его снесли.

Сейчас здание мешает планам реконструкции Первомайского сквера. Мэр Анатолий Локоть заявлял ранее журналистам, что из-за работы заведений пришлось изменять проект.

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Владельцы ресторанов ситуацию не комментируют. Также не хотят называть сроки закрытия.

Тем временем горожане выдвигают версии, что приостановка деятельности связана именно с судебными тяжбами. По другой теории, в здании могли отключить электричество — читатели Atas.info рядом заметили электрогенераторы. Было ли это сделано намеренно, остается только гадать.

#Алина Шефер#Город#Рестораны#Первомайский сквер#Новосибирск#Новосибирская область
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