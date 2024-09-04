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Реконструкция началась весной 2023 года

Реконструкция Первомайского сквера

Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Реконструкция началась весной 2023 года
В Новосибирске уже второй год проходит реконструкция Первомайского сквера, но никак не может подойти к концу. Следим за ходом работ и рассказываем о них в наших материалах.
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Сентябрь
Вандалы продолжают крушить Первомайский сквер в Новосибирске
Ночью 3 сентября неизвестные вандалы сломали крепление и сняли один из чугунных шаров на ограждении Первомайского сквера со стороны Советской улицы, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
4 сентября, 05:49
Август
Сдачу Первомайского сквера в Новосибирске снова просрочили
В Новосибирске так и не могут сдать Первомайский сквер, который обещали сделать готовым 10 августа: там все еще продолжается ремонт, сообщают горожане.
15 августа, 04:34
Июль
Более миллиона потратят на газон на месте «Парк Кафе» в Новосибирске
Мэрия ищет подрядчика на озеленение части Первомайского сквера, где ранее снесли популярное кафе, следует из материалов сайта госзакупок.
27 июля, 04:13
Почему не работают фонтаны в Первомайском сквере, объяснили в мэрии Новосибирска
Уже несколько дней, несмотря на жаркую погоду фонтаны в Первомайском сквере стоят выключенными, в мэрии пояснили, почему так происходит.
18 июля, 05:29
Июнь
Фонтан Мишка запустили в Первомайском сквере Новосибирска
У фонтана обновили чашу и сделали подсветку, отреставрировали и саму легендарную фигуру медвежонка.
29 июня, 08:30
Мэрия Новосибирска отказалась от неустойки за срыв работ в Первомайском сквере
27 июня, 06:34
Шок-цена. Сквер в центре Новосибирска вымостили плиткой по завышенным расценкам
27 июня, 05:34
Губернатор Травников требует ужесточить контроль за благоустройством территорий
Губернатор Новосибирской области потребовал ужесточить контроль за благоустройством территорий. Соответствующее заявление прозвучало на оперативном совещании в правительстве региона.
24 июня, 06:04
Май
Куда бежать, если прихватило: Список бесплатных туалетов в Новосибирске
28 мая, 08:37
Новый срок завершения работ в Первомайском сквере назвал мэр Новосибирска
21 мая, 07:42
После ремонта первый раз запущен легендарный фонтан «Мишка» в центре Новосибирска
В Первомайском сквере Новосибирска после реконструкции протестировали фонтан «Мишка», отныне у сооружения есть подсветка, следует из сообщения пресс-центра мэрии.
14 мая, 10:31
Анна Терешкова покидает мэрию Новосибирска
13 мая, 14:36
Названа причина массового отключения фонтанов в Новосибирске
13 мая, 05:06
Крепость из тротуарной плитки сложили дети в Первомайском сквере в Новосибирске
9 мая, 10:40
Апрель
Новосибирцам назвали срок запуска фонтана «Мишка» в Первомайском сквере
В Первомайском сквере Новосибирска запустят фонтан «Мишка». Это обещают сделать уже в конце месяца. Правда, сам сквер пока не готов к принятию гостей.
16 апреля, 02:25
Новосибирский блогер показал, как выглядит Первомайский сквер изнутри — видео разрухи
7 апреля, 11:25
В мэрии назвали новую дату завершения реконструкции Первомайского сквера
Ремонт Первомайского сквера стартовал в мае 2023-го. Сначала обещали сдать объект в сентябре, потом в октябре. С приходом зимы работы перенесли на 2024 год.
5 апреля, 05:31
Март
Новую плитку размыло в Первомайском сквере Новосибирска
Новосибирск оказался затоплен после таяния снега, и в результате новая плитка в Первомайском сквере была размыта.
31 марта, 04:02
Вице-мэр Терешкова назвала дату сдачи Первомайского сквера в Новосибирске
Сдача реконструированного Первомайского сквера в Новосибирске запланирована на 2024 год, а власти выразили надежду, что подрядчик доделает проект как надо.
6 марта, 01:17
Февраль
Когда в Театральном и Первомайском скверах Новосибирска снимут новогодние украшения
2 февраля, 01:40

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