Вандалы продолжают крушить Первомайский сквер в Новосибирске

Первомайский сквер часто подвергается разрушениям. Чаще всего это надписи, порча клумб, мусор. Новосибирцев просят не оставаться равнодушными и сигнализировать о всех нарушениях в администрацию сквера или в «Горзеленхоз»: +7 (383) 224-52-31.