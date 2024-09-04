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Вандалы продолжают крушить Первомайский сквер в Новосибирске

Вандалы продолжают крушить Первомайский сквер в Новосибирске

4 сентября 2024, 05:49
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Ночью 3 сентября неизвестные вандалы сломали крепление и сняли один из чугунных шаров на ограждении Первомайского сквера со стороны Советской улицы, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Шар вернули на место, «приварив» его для надежности. Всего ограждение сквера украшают 167 шаров.

Первомайский сквер часто подвергается разрушениям. Чаще всего это надписи, порча клумб, мусор. Новосибирцев просят не оставаться равнодушными и сигнализировать о всех нарушениях в администрацию сквера или в «Горзеленхоз»: +7 (383) 224-52-31.

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В мэрии пожаловались, что посетители сквера с регулярностью раз в неделю воры ломают форсунки на одном из символов сквера — фонтане «Мишка». В результате вода льет не куда нужно.

Реконструкцию Первомайского сквера всё-таки удалось завершить, объект сдали. Работы здесь стартовали весной 2023 года, но сроки сдачи несколько раз переносили. Теперь масштабная реконструкция ждет сквер возле театра «Глобус».

До 11 сентября новосибирцы могут проголосовать за названия для сквера и набережной.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Реконструкция Первомайского сквера
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