Когда в Театральном и Первомайском скверах Новосибирска снимут новогодние украшения

В документах указано, что исполнитель должен выполнить демонтаж украшений в рамках мероприятий по празднованию Нового 2024 года. Для хранения элементов новогоднего оформления будет организована транспортная доставка до 12 февраля. Заявки на участие в закупке принимаются до 5 февраля, а начальная цена договора составляет 4,2 млн рублей.