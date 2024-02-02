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Украшения скоро снимут

Когда в Театральном и Первомайском скверах Новосибирска снимут новогодние украшения

2 февраля 2024, 01:40
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Украшения скоро снимут

Украшения в Театральном и Первомайском скверах Новосибирска снимут до 12 февраля

В Театральном и Первомайском скверах Новосибирска до середины февраля планируется демонтаж новогодних украшений.

В Новосибирске планируется разобрать новогоднее оформление в Театральном и Первомайском скверах до 12 февраля. Заказчиком работ на госзакупках выступает МАУК Новосибирска «Городская дирекция творческих программ».

В документах указано, что исполнитель должен выполнить демонтаж украшений в рамках мероприятий по празднованию Нового 2024 года. Для хранения элементов новогоднего оформления будет организована транспортная доставка до 12 февраля. Заявки на участие в закупке принимаются до 5 февраля, а начальная цена договора составляет 4,2 млн рублей.

В конце января в Новосибирске начали разбирать гирлянду на улице Ленина. Участок дороги, который был пешеходным, открыли для автомобилей.

Улицу Ленина в Новосибирске открыли для проезда транспорта
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