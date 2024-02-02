Когда в Театральном и Первомайском скверах Новосибирска снимут новогодние украшения

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В Новосибирске планируется разобрать новогоднее оформление в Театральном и Первомайском скверах до 12 февраля. Заказчиком работ на госзакупках выступает МАУК Новосибирска «Городская дирекция творческих программ».
В документах указано, что исполнитель должен выполнить демонтаж украшений в рамках мероприятий по празднованию Нового 2024 года. Для хранения элементов новогоднего оформления будет организована транспортная доставка до 12 февраля. Заявки на участие в закупке принимаются до 5 февраля, а начальная цена договора составляет 4,2 млн рублей.
В конце января в Новосибирске начали разбирать гирлянду на улице Ленина. Участок дороги, который был пешеходным, открыли для автомобилей.