Улицу Ленина в Новосибирске открыли для проезда транспорта
1 февраля 2024, 02:46
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Улица Ленина была пешеходной больше двух месяцев — с 17 ноября 2023 года до 1 февраля 2024 года
1 февраля улицу Ленина в Новосибирске снова открыли для транспорта. Она была пешеходной больше двух месяцев — с 17 ноября 2023 года.
Всё это время улицу охраняли патрули, на эти цели из городского бюджета выделили 1,52 млн рублей.
За новогоднее украшение улицы власти отдали 3,5 млн рублей, еще 3,6 — за демонтаж конструкций. Рабочие разобрали светящийся потолок, входную группу, убрали шары и шесть искусственных елей, фотозоны и другие декоративные элементы.