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Улица Ленина была пешеходной больше двух месяцев — с 17 ноября 2023 года до 1 февраля 2024 года

Улицу Ленина в Новосибирске открыли для проезда транспорта

1 февраля 2024, 02:46
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Улица Ленина была пешеходной больше двух месяцев — с 17 ноября 2023 года до 1 февраля 2024 года
1 февраля улицу Ленина в Новосибирске снова открыли для транспорта. Она была пешеходной больше двух месяцев — с 17 ноября 2023 года.

Всё это время улицу охраняли патрули, на эти цели из городского бюджета выделили 1,52 млн рублей.

За новогоднее украшение улицы власти отдали 3,5 млн рублей, еще 3,6 — за демонтаж конструкций. Рабочие разобрали светящийся потолок, входную группу, убрали шары и шесть искусственных елей, фотозоны и другие декоративные элементы.

Фото: Алина Гурицкая / atas.info
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#Транспорт#Новосибирск#Демонтаж#Улица Ленина#Пешеходная зона#Алёна Рогонова
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