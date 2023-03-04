Мэрия Новосибирска пытается через суд забрать кафе Carl’s Jr

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
Исковое заявление поступило в феврале и даже уже назначено заседание – на 22 марта. Мэрия хочет расторгнуть аренду от 2017 года с компанией, которой принадлежит здание Carl’s Jr, расположенное в Первомайском сквере.
Примечательно, что в материалах дела нет упоминаний о Carl’s Jr, только о компании «Пилот». Эта фирма бизнесмена Владимира Басова (по данным «Контур.Фокус»), которая занимается куплей-продажей недвижимости.
Напомним, ранее суд признал самовольной постройкой рестораны Park Cafe и «Перчини» в этом же сквере. Однако мэрии отказали в присвоении зданий себе.
Городские власти не сдаются и продолжают борьбу с заведениями в Первомайском сквере. Их они хотят снести в рамках проекта реконструкции территории.