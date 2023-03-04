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Published Сегодня, 04:57

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Мэрия Новосибирска пытается через суд забрать кафе Carl’s Jr

4 марта 2023, 04:57
Фото: 2ГИС
Власти Новосибирска через суд хотят избавиться от кафе Carl’s Jr
Власти Новосибирска потребовали в суде расторгнуть договор аренды участка, где находится кафе Carl’s Jr. Детали иска указаны на сайте Арбитражного суда.

Исковое заявление поступило в феврале и даже уже назначено заседание – на 22 марта. Мэрия хочет расторгнуть аренду от 2017 года с компанией, которой принадлежит здание Carl’s Jr, расположенное в Первомайском сквере.

Примечательно, что в материалах дела нет упоминаний о Carl’s Jr, только о компании «Пилот». Эта фирма бизнесмена Владимира Басова (по данным «Контур.Фокус»), которая занимается куплей-продажей недвижимости.

Напомним, ранее суд признал самовольной постройкой рестораны Park Cafe и «Перчини» в этом же сквере. Однако мэрии отказали в присвоении зданий себе.

Городские власти не сдаются и продолжают борьбу с заведениями в Первомайском сквере. Их они хотят снести в рамках проекта реконструкции территории.

Суд не разрешил мэрии Новосибирска забрать в собственность кафе "Перчини"
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#Алина Шефер#Кафе#Мэрия#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область
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