Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Каменную скульптуру «Сердце» после реставрации вернут на место первоначальной установки в Первомайском сквере в сентябре текущего года. Об это вице-мэр Анна Терешкова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Согласна, подрядчик был груб со скульптурой, за что уже наказан!», - пишет чиновница.
Скандал разразился после того, как в соцсетях было опубликовано видео, снято очевидцем. На кадрах ролика видно, как скульптуру просто сбрасывают с постамента на землю при помощи тяжелой техники. Горожан возмутило такое отношение к изваянию. Некоторые задались вопросом – что же будет с любимой многими поколениями горожан скульптурой медвежонка в фонтане при таком подходе к реконструкции зеленой зоны.