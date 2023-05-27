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В Новосибирске скульптуру «Сердце» вернут в Первомайский сквер

27 мая 2023, 06:02
Фото: тг-канал мэрии Новосибирска
Скульптура при демонтаже не повреждена
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заявила, что подрядчик, грубо демонтировавший каменное изваяние, уже наказан

Каменную скульптуру «Сердце» после реставрации вернут на место первоначальной установки в Первомайском сквере в сентябре текущего года. Об это вице-мэр Анна Терешкова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Согласна, подрядчик был груб со скульптурой, за что уже наказан!», - пишет чиновница.

Скандал разразился после того, как в соцсетях было опубликовано видео, снято очевидцем. На кадрах ролика видно, как скульптуру просто сбрасывают с постамента на землю при помощи тяжелой техники. Горожан возмутило такое отношение к изваянию. Некоторые задались вопросом – что же будет с любимой многими поколениями горожан скульптурой медвежонка в фонтане при таком подходе к реконструкции зеленой зоны.

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#Скульптура#Первомайский сквер#Восстановление#Город#Новосибирск
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