Скандал разразился после того, как в соцсетях было опубликовано видео, снято очевидцем. На кадрах ролика видно, как скульптуру просто сбрасывают с постамента на землю при помощи тяжелой техники. Горожан возмутило такое отношение к изваянию. Некоторые задались вопросом – что же будет с любимой многими поколениями горожан скульптурой медвежонка в фонтане при таком подходе к реконструкции зеленой зоны.