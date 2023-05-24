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В Новосибирске скульптуры из Первомайского сквера отправят в «ссылку»

24 мая 2023, 08:28
Фото: junior-nsk.ru
Стала известна судьба скульптур в Первомайском сквере Новосибирска
Первомайский сквер в Новосибирске закроют на реконструкцию и все 11 скульптур хотят демонтировать. Эксперты не увидели в них особой ценности.

На обновление Первомайского сквера власти планируют потратить порядка 118 миллионов рублей, судя по объявлению на сайте госзакупок. В ремонте и замене нуждаются дорожки, скамейки, урны и другие объекты.

Проект реконструкции уже разработала компания «Астра-Проект». Судя по документам, в Первомайском сквере появятся новые уличные часы, лавочки, фонари и многое другое. А вот 11 старых скульптур демонтируют, как узнал Сибкрай.ru. Оказывается, эксперты не выявили в них историко-культурную ценность.

Как пояснила Сибкрай.ru вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, указанные скульптуры не исчезнут навсегда. Они переедут в Сад Дзержинского.

В Первомайском сквере заменят все дорожки
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#Город#Скульптуры#Первомайский сквер#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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