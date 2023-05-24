В Новосибирске скульптуры из Первомайского сквера отправят в «ссылку»

Проект реконструкции уже разработала компания «Астра-Проект». Судя по документам, в Первомайском сквере появятся новые уличные часы, лавочки, фонари и многое другое. А вот 11 старых скульптур демонтируют, как узнал Сибкрай.ru. Оказывается, эксперты не выявили в них историко-культурную ценность.