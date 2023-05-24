В Новосибирске скульптуры из Первомайского сквера отправят в «ссылку»

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
На обновление Первомайского сквера власти планируют потратить порядка 118 миллионов рублей, судя по объявлению на сайте госзакупок. В ремонте и замене нуждаются дорожки, скамейки, урны и другие объекты.
Проект реконструкции уже разработала компания «Астра-Проект». Судя по документам, в Первомайском сквере появятся новые уличные часы, лавочки, фонари и многое другое. А вот 11 старых скульптур демонтируют, как узнал Сибкрай.ru. Оказывается, эксперты не выявили в них историко-культурную ценность.
Как пояснила Сибкрай.ru вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, указанные скульптуры не исчезнут навсегда. Они переедут в Сад Дзержинского.