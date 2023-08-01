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Published Сегодня, 07:41

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В Новосибирске начали устанавливать фонарные столбы на Октябрьском мосту

1 августа 2023, 07:41
Фото: atas.info
Фонари начали монтировать на Октябрьском мосту в Новосибирске
Фонари начали монтировать на Октябрьском мосту в Новосибирске. Об этом сообщили в компании «СпецТрансСтрой», которая ремонтирует переправу.

По словам специалистов, мост хотели сначала украсить торшерами в виде звезд, но позже решили установить традиционные фонарные столбы. Они будут стоять по всей опоре моста и освещать путь водителям.

Подрядчик пояснил, что в проекте используются энергосберегающие светодиодные светильники. Они прослужат дольше.

Уже установили 5 фонарей из 38 на правой стороне Октябрьского моста. Еще рабочие снимают старую плитку и кладут новую, как и перила.


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#Октябрьский мост#Ремонт#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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