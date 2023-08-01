В Новосибирске начали устанавливать фонарные столбы на Октябрьском мосту

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
По словам специалистов, мост хотели сначала украсить торшерами в виде звезд, но позже решили установить традиционные фонарные столбы. Они будут стоять по всей опоре моста и освещать путь водителям.
Подрядчик пояснил, что в проекте используются энергосберегающие светодиодные светильники. Они прослужат дольше.
Уже установили 5 фонарей из 38 на правой стороне Октябрьского моста. Еще рабочие снимают старую плитку и кладут новую, как и перила.