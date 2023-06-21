Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:54
В ходе совещания в мэрии Новосибирска, посвященному празднованию Дня города, заместитель начальника городского управления полиции Андрей Поготовко заявил: силовики опасаются, что часть зрителей после завершения программы ВК-Феста решит отправиться на правый берег пешком по Октябрьскому мосту. При этом пешеходное движение по переправе сейчас запрещено, тротуар и ограждение во многих местах разобраны.
«Возникнет такая ситуация, что нам придется Октябрьский мост перекрывать. Если народ туда пойдет, я боюсь, что мы не сможем удержать. Посмотрели, где мы можем поставить цепочки, чтобы не допустить народ на проезжую часть. Но я боюсь, что они просочатся, обойдут через площадь Лыщинского», — сказал Андрей Поготовко.
Полиция попросила рассмотреть возможность увеличения количества автобусов, которые будут развозить зрителей от парка «Арена» до площади Маркса. В первоначальном плане предполагалось задействовать 10 машин, Андрей Поготовко предлагает выделить дополнительно такое же количество транспорта, следующего на правый берег.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в свою очередь, потребовал от муниципальных служб перекрыть все пешеходные подходы к дамбе Октябрьского моста.
В дополнение к специальным автобусам, которые будут вывозить людей непосредственно от парка «Арена», по Октябрьскому мосту в течение 40 минут предполагается прохождение до 100 транзитных автобусов в обоих направлениях, соответствующая договоренность с перевозчиками об усилении концентрации рейсового транспорта в вечернее время уже достигнута.
«Около 10-12 тысяч мы вывозим через Октябрьский мост», — сообщил начальник городского управления пассажирских перевозок Владимир Кондауров.
Однако Анатолий Локоть усомнился в возможности организации такого мощного транспортного потока через мост поздно вечером. По его словам, наиболее действенным способом является организация непрерывного челночного движения автобусов от парка до станций метро «Студенческая» или «Площадь Карла Маркса».
«Проблема остается, пока четкости в решении нет», — резюмировал глава муниципалитета, поручив департаменту транспорта незамедлительно начать разрабатывать схему развоза зрителей из парка «Арена» после завершения ВК-Феста.