В дополнение к специальным автобусам, которые будут вывозить людей непосредственно от парка «Арена», по Октябрьскому мосту в течение 40 минут предполагается прохождение до 100 транзитных автобусов в обоих направлениях, соответствующая договоренность с перевозчиками об усилении концентрации рейсового транспорта в вечернее время уже достигнута.