На площадку ВК-Феста в парке «Арена» продано 15 тысяч билетов, кроме того, там будет находится одна тысяча человек обсуживающего персонала. Об этом в ходе совещания в мэрии Новосибирска, посвященного празднованию Дня города, сообщил начальник городского управления молодежной политики Евгений Твердохлебов. Организаторы фестиваля подтвердили редакции, что все билеты уже проданы.