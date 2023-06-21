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В Новосибирске стало известно количество проданных билетов на ВК-Фест-2023

21 июня 2023, 07:34
Фото: vk.com/fest_novosibirsk
На фестиваль приедут зрители из соседних сибирских городов
Число проданных билетов на мероприятия ВК-Феста достигло 15 тысяч, однако власти говорят, что ждут в несколько раз больше людей

На площадку ВК-Феста в парке «Арена» продано 15 тысяч билетов, кроме того, там будет находится одна тысяча человек обсуживающего персонала. Об этом в ходе совещания в мэрии Новосибирска, посвященного празднованию Дня города, сообщил начальник городского управления молодежной политики Евгений Твердохлебов. Организаторы фестиваля подтвердили редакции, что все билеты уже проданы.

«Много билетов куплено людьми из регионов, приедут люди из Омска, Кемерова, Барнаула и так далее», — добавила вице-мэр Анна Терешкова.

Всего же, по словам Терешковой, ожидается, что в течение дня 24 июня в парке «Арена» побывает около 60 тысяч человек.

Напомним, что звездой музыкальной программы 24 июня станет знаменитый рэпер Баста. , Кроме него, на фестивале также выступят другие известные гости — Эльдар Джарахов, Seville (Artik&Asti), Feduk, OG Buda.

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