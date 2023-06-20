Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
В этом году VK Fest пройдет в восьмой раз. Его целью является собрать любителей музыки, модного образа жизни и позитивного взгляда на мир со всей России. На мероприятии стараются собрать как можно больше самых популярных личностей — блогеров, музыкантов, шоуменов — по версии пользователей социальной сети «ВКонтакте». Стоит отметить, что на мероприятии в 2018 году засветился скандальный уроженец Новосибирска, хип-хоп-исполнитель ЭлДжей (Алексей Узенюк).
В 2023 году в День города Новосибирска 24 июня, хедлайнером концерта станет рэпер Баста.
Летний фестиваль обещают провести с большим размахом на левом берегу в модном парке «Арена», перед новым ЛДС. Начало мероприятия — 14.00 по новосибирскому времени. Купить билет на мероприятие можно в официальном паблике феста по ссылке: vk.cc/tickets.
На данный момент новосибирцы могут приобрести билеты формата «Входной Добрый» (1800 рублей), «Входной Обычный» (1700 рублей) и для детей от 7 до 12 лет (350 рублей). Билеты класса «Вездеход Добрый» и «Вездеход» уже полностью раскуплены.
Хедлайнером фестиваля является популярный хип-хоп-исполнитель песен собственного сочинения из Ростова Баста (Василий Вакуленко). Певец уже неоднократно приезжал в Новосибирск. Недавно исполнитель выпустил совместный альбом с рэпером Ноггано «Палец на отсечение» на собственном лейбле Gasgolder Records. Поэтому можно предположить, что Баста споет для сибиряков как новые хиты, так и нестареющую классику.