В этом году VK Fest пройдет в восьмой раз. Его целью является собрать любителей музыки, модного образа жизни и позитивного взгляда на мир со всей России. На мероприятии стараются собрать как можно больше самых популярных личностей — блогеров, музыкантов, шоуменов — по версии пользователей социальной сети «ВКонтакте». Стоит отметить, что на мероприятии в 2018 году засветился скандальный уроженец Новосибирска, хип-хоп-исполнитель ЭлДжей (Алексей Узенюк).