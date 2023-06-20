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ВК фест 2023 и Баста в Новосибирске: где и какого числа будет, как купить билеты

20 июня 2023, 04:19
Фото: Пресс-служба VK Fest
На VK Fest стремятся выступить самые модные исполнители
В Новосибирске впервые пройдет VK Fest — мероприятие формата open air. Фестиваль состоится в День города 24 июня, а его хедлайнером станет рэпер Баста. Где и когда пройдет в нашем городе крупнейший фестиваль страны и каким образом можно приобрести билеты — в материале Atas.info.

В этом году VK Fest пройдет в восьмой раз. Его целью является собрать любителей музыки, модного образа жизни и позитивного взгляда на мир со всей России. На мероприятии стараются собрать как можно больше самых популярных личностей — блогеров, музыкантов, шоуменов — по версии пользователей социальной сети «ВКонтакте». Стоит отметить, что на мероприятии в 2018 году засветился скандальный уроженец Новосибирска, хип-хоп-исполнитель ЭлДжей (Алексей Узенюк).

В 2023 году в День города Новосибирска 24 июня, хедлайнером концерта станет рэпер Баста.

VK Fest 2023 — Баста, Джарахов, Feduk, OG Buda споют для новосибирцев 24 июня
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Летний фестиваль обещают провести с большим размахом на левом берегу в модном парке «Арена», перед новым ЛДС. Начало мероприятия — 14.00 по новосибирскому времени. Купить билет на мероприятие можно в официальном паблике феста по ссылке: vk.cc/tickets.

На данный момент новосибирцы могут приобрести билеты формата «Входной Добрый» (1800 рублей), «Входной Обычный» (1700 рублей) и для детей от 7 до 12 лет (350 рублей). Билеты класса «Вездеход Добрый» и «Вездеход» уже полностью раскуплены.

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Хедлайнером фестиваля является популярный хип-хоп-исполнитель песен собственного сочинения из Ростова Баста (Василий Вакуленко). Певец уже неоднократно приезжал в Новосибирск. Недавно исполнитель выпустил совместный альбом с рэпером Ноггано «Палец на отсечение» на собственном лейбле Gasgolder Records. Поэтому можно предположить, что Баста споет для сибиряков как новые хиты, так и нестареющую классику.

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