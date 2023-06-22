Posted Сегодня, 01:30
Published Сегодня, 01:30
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В Новосибирске официальная продажа билетов на VK Fest завершилась. Мероприятие пройдет в День города 24 июня. Главным хедлайнером станет рэпер Баста. Всего было продано более 60 тысяч билетов.
21 июня завершилась официальная продажа билетов, о чем сообщили в ВК-группе феста. Там же предупредили, что купить их больше невозможно, а у левых лиц приобретать билет не рекомендуется, так как в основном это мошенники.
Однако в интернете появились предложения от промежуточных продавцов с большой наценкой — они просят за билеты 5000 рублей. А продавцы начали действовать активно. Они предлагают приобрести билеты по цене в 2-3 раза выше официальной стоимости (офф. — 1400 рублей).
К слову, в комментариях группы многие новосибирцы просят сделать еще пару сотен билетов, чтобы попасть на фестиваль. Большинство сибиряков не успели приобрести их, поэтому сожалеют, что не попадут на событие.