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В Новосибирске перепродают билеты на VK Fest за 5 000 рублей после закрытия продаж

22 июня 2023, 01:30
Фото: Пресс-служба VK Fest
За три дня до феста все билеты официально проданы
Все билеты продали на ВК Фест в Новосибирске. После этого активизировались мошенники, которые перепродают их в два раза дороже.

В Новосибирске официальная продажа билетов на VK Fest завершилась. Мероприятие пройдет в День города 24 июня. Главным хедлайнером станет рэпер Баста. Всего было продано более 60 тысяч билетов.

21 июня завершилась официальная продажа билетов, о чем сообщили в ВК-группе феста. Там же предупредили, что купить их больше невозможно, а у левых лиц приобретать билет не рекомендуется, так как в основном это мошенники.

Однако в интернете появились предложения от промежуточных продавцов с большой наценкой — они просят за билеты 5000 рублей. А продавцы начали действовать активно. Они предлагают приобрести билеты по цене в 2-3 раза выше официальной стоимости (офф. — 1400 рублей).

К слову, в комментариях группы многие новосибирцы просят сделать еще пару сотен билетов, чтобы попасть на фестиваль. Большинство сибиряков не успели приобрести их, поэтому сожалеют, что не попадут на событие.

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#Эмилия Губарева#ВК фест 2023 в Новосибирске#VK Fest#Билеты
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