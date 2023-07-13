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В новосибирскую библиотеку вернули книгу спустя почти сто лет

13 июля 2023, 10:22
Фото: Пресс-служба Центральной городской библиотеки имени Карла Маркса
Книгу вернули спустя 95 лет

В Новосибирске книгу вернули в библиотеку почти через сто лет

В Новосибирске читательница вернула в библиотеку уникальную книгу. Издание было выдано почти сто лет назад.
«Книгу принесла в библиотеку Виктория Агамян, она нашла ее в домашнем архиве. Кто из предков брал издание, читатель не знает», — рассказали в пресс-службе Центральной городской библиотеки имени Карла Маркса.

Почти сто лет назад предки сибирячки взяли почитать роман американского писателя Эптона Синклера (1878 — 1968) «Сильвия» (1913). Библиотекарь выдал книгу на руки в 1928 году. Почему читатель так и не вернул книгу обратно, неизвестно.

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При этом сотрудники библиотеки отмечают, что книга не представляет архивной ценности, так как роман был зачитан буквально «до дыр» и издание изрядно истрепалось и обветшало. Кроме того, издание «Сильвии» представляет массу загадок.

В России роман «Сильвия» впервые издали в 1922 году, когда большевики официально отказались от использования буквы «ять». Однако в возвращенной книге сплошь и полностью встречаются старославянизмы.

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Также на штампе указан «город Ново-Николаевск», что позволяет предположить примерную дату выхода экземпляра (между 1922 и 1926 годами. Именно в 1926 году произошло переименование города в Новосибирск). Почему в типографии использовалась дореформенная печать, предстоит выяснить экспертам.

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#Новосибирск#Культура#Александр Ляхов#Книга#Библиотека
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