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Религиозные книги стали чаще покупать новосибирцы в 2024 году — с чем это связано
Сибиряки стали активнее приобретать религиозные и эзотерические книги — с чем это связано.
14 апреля, 10:16
Новосибирск — самый читающий регион: какие книги оказались популярными
Новосибирская область — один из самых читающих регионов в России. Какие книги у читателей пользовались большим спросом, выяснил Atas.info.
1 апреля, 10:05
Вышла книга новосибирского поэта Александра «Варяга» Верина
Стихи, представленные в книге «Разговор с Богом», продолжают основную тему поэта — «Землю и человека на ней». Это уже десятая книга юбиляра.
28 марта, 09:23
Роман Пушкина «Евгений Онегин» скупают новосибирцы после выхода экранизации
Выход экранизации романа «Евгений Онегин» способствовал увеличению продаж книги в Новосибирске и области. Спрос вырос почти на 50%.
21 марта, 04:27
Утонувшая новосибирская рок-певица Янка Дягилева стала героиней комикса
В Москве был издан комикс о погибшей новосибирской рок-певице Янке Дягилевой, который рассказывает о ее жизни и творчестве.
16 февраля, 03:38
2023
Почему полезно спать голышом, отвечает физиотерапевт
Температура тела во время сна играет большую роль для организма. Иногда и вовсе полезно спать обнаженным. Такую рекомендацию дают эксперты.
19 декабря 2023, 13:30
Забег с книгой в руках — новосибирцев зовут на необычный марафон
Литературный забег проведут в Новосибирске в 30-градусный мороз. Инициативные сибиряки могут пробежать дистанцию с книгой в руке.
13 декабря 2023, 07:51
В Новосибирске нашли старинный Псалтирь
В Новосибирске был найден уникальный Псалтирь XVI века. Его обнаружили в библиотеке православной духовной семинарии.
8 ноября 2023, 13:31
Женщина из Новосибирска подняла вагиной вес в 14 кг и установила рекорд Гиннесса
16 августа 2023, 06:02
В новосибирскую библиотеку вернули книгу спустя почти сто лет
В Новосибирске читательница вернула в библиотеку уникальную книгу. Издание было выдано почти сто лет назад.
13 июля 2023, 10:22
В Новосибирске экс-разведчик США Риттер заявил, что боится судьбы военкора Татарского
2 мая 2023, 07:18
За 100 млн рублей новосибирцам предлагают купить название для своего бестселлера
5 марта 2023, 11:38
В Великобритании началась продажа скандальных мемуаров принца Гарри «Запасной»
Скандальную автобиографию под названием «Запасной» (Spare) принца Гарри выпустили в продажу. В этой книге он рассказал о скандалах в королевской семье, своем первом сексе и проблемах с наркотиками.
10 января 2023, 10:41

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