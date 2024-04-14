Религиозные книги стали чаще покупать новосибирцы в 2024 году — с чем это связано

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В начале 2024 года жители Новосибирска стали чаще покупать книги о религии и эзотерике. Количество таких покупок увеличилось на 135% и 91% соответственно. Об этом рассказали в интернет-магазине Ozon, пишет «РБК Новосибирск».
По мнению Ольги Андронниковой, декана факультета психологии НГПУ, повышенный интерес к темам потустороннего и сверхъестественного связан с высоким уровнем тревожности в обществе. Причинами этого могут быть пандемия коронавируса и последующая изоляция, а также социально-экономический кризис, затронувший многие семьи в стране.
Специалист отмечает, что люди, ощущая свою беспомощность и неспособность контролировать жизненные процессы, обращаются к Богу или Высшему разуму, надеясь на помощь и защиту. Это может помочь им снять ответственность с себя.
Кроме того, в первом квартале 2024 года новосибирцы также проявляли интерес к классической и современной прозе, детским книгам для развлечения и творчества, научной литературе, детской художественной литературе, а также книгам по развитию детей, психологии и саморазвитию.