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Психология

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Октябрь
Тест на психические расстройства и отклонения — когда бежать к психологу
С наступлением осени обостряются некоторые психические расстройства. К Всемирному дню психического здоровья 10 октября пройдите тест, который позволит понять, нужна ли вам помощь.
9 октября, 14:38
Новосибирский психолог рассказал, опасна ли квадробика для детей
9 октября, 11:24
Июль
Психология путешествий: как поездки улучшают наше настроение
25 июля, 08:35
Май
Профессор психологии рассказал, как разоблачить вруна
Профессор Хартфордширского университета Ричард Уайзман дал совет, как понять, что вы говорите с лгущим человеком.
13 мая, 10:49
Апрель
Как выбрать правильного мужчину — рассказали важные черты истинного рыцаря
Каждая женщина хочет быть с любимым мужчиной «как за каменной стеной». При этом далеко не каждый избранник способен быть достойным своей прекрасной половины. Влюбленным рассказали основные черты характера сильного мужчины.
19 апреля, 11:41
Религиозные книги стали чаще покупать новосибирцы в 2024 году — с чем это связано
Сибиряки стали активнее приобретать религиозные и эзотерические книги — с чем это связано.
14 апреля, 10:16
Март
Как справиться с тревогой в период больших трагедий
26 марта, 10:38
Одиночество в пожилом возрасте: причины и преодоление
18 марта, 10:48

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