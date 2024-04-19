Как выбрать правильного мужчину — рассказали важные черты истинного рыцаря

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Настоящий мужчина всегда готов развиваться в своей профессиональной сфере деятельности и быть готовым к получению новых знаний, умений и навыков. При этом он отнюдь не замыкается в своей скорлупке и стремится выйти из закоснелой раковины жизни, чтобы подняться на новую ступеньку. Основной девиз такого человека — «Каждый новый день обязательно учит чему-то новому». Ему важен заработок, но одновременно абсолютно несвойственна погоня за достижениями и премиями.
Как сообщают Newia.ru со ссылкой на peopletalk.ru, профессионал и сильный духом мужчина имеет личный взгляд на вещи и не стремится действовать с оглядкой на мнение окружающих. Ему несвойственна погоня за трендами и модой. Принимая решения, он основывается преимущественно на своем жизненном опыте, доказывая свою самостоятельность. Он учитывает мнение окружающих, но не прогибается под него.
Настоящий мужчина умеет быть независимым и прекрасно чувствует себя в одиночестве. Он никогда не оправдывается и не жалуется и понимает, что во многих ошибках он может быть виноват сам. Главное в таком случае — умение сделать выводы и признать свои ошибки.
Кроме того, он обладает хорошим чувством юмора, но не склонен к рассказыванию пошлых историй. Также он держит удар — адекватно воспринимая шутки в свой адрес, но не позволяет другим людям самоутверждаться за свой счёт.
Настоящий мужчина никогда не нарушает своих обещаний, но и не бросает слов на ветер. Он дает обещание, только трезво поразмыслив, и готов взять на себя ответственность.
Одновременно с этим он не будет истерить и срываться на маленьких детях, женщинах и домашних животных. «Критические дни» ему несвойственны. Стабильная психика — ещё один важный признак зрелого мужчины.