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Профессор психологии рассказал, как разоблачить вруна

Профессор психологии рассказал, как разоблачить вруна

13 мая 2024, 10:49
Фото: 1MI
Профессор Хартфордширского университета Ричард Уайзман дал совет, как понять, что вы говорите с лгущим человеком.

Профессор Хартфордширского университета Ричард Уайзман рассказал, как разоблачить врущего вам человека. Он посоветовал обратить внимание на длительность его ответов, и опроверг связь лжи и движений собеседника.

По мнению Уайзмана, если человек долго формулирует предложение с ответом на ваш вопрос и продолжает размышлять в момент его озвучивания, это вполне может говорить о его попытке соврать. Дело в том, что ложь заставляет его тщательно подбирать слова, на что уходит определенное время.

Еще один косвенный признак — попытка избежать произнесения личных местоимений.

Распространенные доводы о определенных движениях у лгущего человека ученый считает заблуждением. Например существует версия о почесывание носа во время вранья, но разве у человека не может внезапно зачесаться нос?

То же касается и отведение взгляда вправо и вверх — вполне возможно, что в этот момент собеседник пытается почетче сформулировать свой ответ, сообщает newia.ru.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Психология#Разоблачение вруна#Понимание лжи#Лингвистические признаки лжи#Движения человека
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