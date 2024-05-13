Профессор психологии рассказал, как разоблачить вруна

По мнению Уайзмана, если человек долго формулирует предложение с ответом на ваш вопрос и продолжает размышлять в момент его озвучивания, это вполне может говорить о его попытке соврать. Дело в том, что ложь заставляет его тщательно подбирать слова, на что уходит определенное время.