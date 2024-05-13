Профессор психологии рассказал, как разоблачить вруна

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Профессор Хартфордширского университета Ричард Уайзман рассказал, как разоблачить врущего вам человека. Он посоветовал обратить внимание на длительность его ответов, и опроверг связь лжи и движений собеседника.
По мнению Уайзмана, если человек долго формулирует предложение с ответом на ваш вопрос и продолжает размышлять в момент его озвучивания, это вполне может говорить о его попытке соврать. Дело в том, что ложь заставляет его тщательно подбирать слова, на что уходит определенное время.
Еще один косвенный признак — попытка избежать произнесения личных местоимений.
Распространенные доводы о определенных движениях у лгущего человека ученый считает заблуждением. Например существует версия о почесывание носа во время вранья, но разве у человека не может внезапно зачесаться нос?
То же касается и отведение взгляда вправо и вверх — вполне возможно, что в этот момент собеседник пытается почетче сформулировать свой ответ, сообщает newia.ru.