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Новую историю Сибири написали в Новосибирской области

Новую историю Сибири написали в Новосибирской области

13 мая 2024, 09:34
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области
13 мая Институте истории СО РАН в новосибирском Академгородке прошла презентация третьего тома четырехтомного издания об истории Сибири. Новый том посвящен истории Нового времени, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Заместитель губернатора Ирина Мануйлова особо отметила важность проводимой в Новосибирской области работы по популяризации важнейших событий истории России и продвижению достоверных исторических знаний — эти задачи обозначены в новом указе президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики РФ в области исторического просвещения» и будут продолжены в реализации со стороны правительства региона во взаимодействии с научным сообществом.

«Новосибирская область — признанный центр развития отечественной исторической школы, о чем свидетельствует ежегодное проведение под эгидой Российского исторического общества и Минобрнауки России Международной исторической школы, организация всероссийских научных конференций и симпозиумов, издания многочисленных трудов новосибирских историков. Институт истории СО РАН является ведущим научным учреждением исторического профиля за Уралом и основным координатором научных исследований в Сибирском регионе по исторической проблематике», — сказала Ирина Мануйлова.

Современный мыслящий человек не может существовать без знания истории, подчеркнула замгубернатора.

«В уникальном издании, которое сегодня было презентовано в Институте, отражается историческое развитие Сибири — это опыт сохранения культур, сбережения традиций, основанный на уважении и взаимовыгодном сотрудничестве. Знания о прошлом помогут лучше понять логику текущих событий, сориентироваться в бурных информационных потоках, отличить правду от вымысла и приобрести современным поколениям сибиряков новые созидающие смыслы», — отметила Ирина Мануйлова.

Ученые работали над изданием более 10 лет. В создании проекта участвуют больше 60 историков из институтов и вузов Урала, Сибири и Дальнего Востока. Сибирские ученые из Института истории СО РАН и Института археологии и этнографии СО РАН, совместно с коллегами из других научных организаций работают над фундаментальным изданием «История Сибири» с 2009 года. Серия выходит спустя несколько десятилетий после опубликованной в 1967–1969 годах «Истории Сибири» в пяти томах.

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#Алёна Рогонова#Культура#Новосибирск#История#Презентация#СО РАН#Минобр
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