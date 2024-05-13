Новую историю Сибири написали в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
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Updated Сегодня, 09:36
Заместитель губернатора Ирина Мануйлова особо отметила важность проводимой в Новосибирской области работы по популяризации важнейших событий истории России и продвижению достоверных исторических знаний — эти задачи обозначены в новом указе президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики РФ в области исторического просвещения» и будут продолжены в реализации со стороны правительства региона во взаимодействии с научным сообществом.
«Новосибирская область — признанный центр развития отечественной исторической школы, о чем свидетельствует ежегодное проведение под эгидой Российского исторического общества и Минобрнауки России Международной исторической школы, организация всероссийских научных конференций и симпозиумов, издания многочисленных трудов новосибирских историков. Институт истории СО РАН является ведущим научным учреждением исторического профиля за Уралом и основным координатором научных исследований в Сибирском регионе по исторической проблематике», — сказала Ирина Мануйлова.
Современный мыслящий человек не может существовать без знания истории, подчеркнула замгубернатора.
«В уникальном издании, которое сегодня было презентовано в Институте, отражается историческое развитие Сибири — это опыт сохранения культур, сбережения традиций, основанный на уважении и взаимовыгодном сотрудничестве. Знания о прошлом помогут лучше понять логику текущих событий, сориентироваться в бурных информационных потоках, отличить правду от вымысла и приобрести современным поколениям сибиряков новые созидающие смыслы», — отметила Ирина Мануйлова.
Ученые работали над изданием более 10 лет. В создании проекта участвуют больше 60 историков из институтов и вузов Урала, Сибири и Дальнего Востока. Сибирские ученые из Института истории СО РАН и Института археологии и этнографии СО РАН, совместно с коллегами из других научных организаций работают над фундаментальным изданием «История Сибири» с 2009 года. Серия выходит спустя несколько десятилетий после опубликованной в 1967–1969 годах «Истории Сибири» в пяти томах.