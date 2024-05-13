Новую историю Сибири написали в Новосибирской области

Ученые работали над изданием более 10 лет. В создании проекта участвуют больше 60 историков из институтов и вузов Урала, Сибири и Дальнего Востока. Сибирские ученые из Института истории СО РАН и Института археологии и этнографии СО РАН, совместно с коллегами из других научных организаций работают над фундаментальным изданием «История Сибири» с 2009 года. Серия выходит спустя несколько десятилетий после опубликованной в 1967–1969 годах «Истории Сибири» в пяти томах.