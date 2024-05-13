Как правильно поминать усопших в Радоницу, рассказали новосибирцам

Категорически запрещается в этот день неумеренное употребление алкоголя, чем часто грешат люди, посещающие кладбища в Родительские дни. Да и в целом, поминальные трапезы на могилах священники называют «языческой традицией». Но в то же время немного выпить во время поминального обеда дома допустимо.