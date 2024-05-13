Как правильно поминать усопших в Радоницу, рассказали новосибирцам

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Updated Сегодня, 09:00
В Новосибирских православных храмах с наступлением Радоницы, которая в этом году пришлась на 14 мая, вновь начнут проходить поминальные службы. Известно, что Радоницу отмечают на девятый день после наступления Пасхи.
Название этого праздника произошло от русского слова «радость», которая в Радоницу провозглашается всем умершим. В Пасху православные отмечают Воскресение Иисуса Христа, а в Радоницу вспоминают и молятся об умерших родных и близких.
В этот день рекомендуется посетить церковь и заказать панихиду, либо перечислить имена усопших в поминальных записках. Православные также ставят свечи и молятся о прощении грехов умерших, так как сами они сделать этого уже не могут.
Помолиться можно и во время посещения кладбища, предварительно наведя порядок после зимы на местах упокоения. Самое главное — не поддаваться при виде могил унынию, ведь православный человек пришел поделиться с умершими радостью.
Категорически запрещается в этот день неумеренное употребление алкоголя, чем часто грешат люди, посещающие кладбища в Родительские дни. Да и в целом, поминальные трапезы на могилах священники называют «языческой традицией». Но в то же время немного выпить во время поминального обеда дома допустимо.
Также в Радоницу не принято играть свадьбы, но проведение иных праздников не возбраняется, если перед этим опять же вспомнить усопших.
Напомним, в Радоницу мэрия Новосибирска организует дополнительные маршруты на Гусинобродское и Заельцовское кладбища.