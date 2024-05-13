В Новосибирске возникла большая пробка на подъезде к Клещихинскому кладбищу

Пробки сковали несколько улиц, примыкающих к Клещихинскому кладбищу в Новосибирске. Горожане пытаются добраться к могилам усопших на Радоницу днем 25 апреля.