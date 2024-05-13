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Радоница

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2024
Как правильно поминать усопших в Радоницу, рассказали новосибирцам
Христианский праздник отмечается на девятый день после Пасхи, напоминают православным служители.
13 мая, 08:58
Мэрия поможет новосибирцам быстрее попасть на кладбище
В Новосибирске в православную Радоницу заработают дополнительные маршруты на Гусинобродское и Заельцовское кладбища, сообщили в мэрии.
13 мая, 05:43
На Радоницу запустят дополнительный общественный транспорт в Новосибирске
В Новосибирске в Радоницу 14 мая для удобства жителей города будут ходить дополнительные автобусы и маршрутные такси, следует из сообщения мэрии.
10 мая, 06:33
2023
В Новосибирске возникла большая пробка на подъезде к Клещихинскому кладбищу
Пробки сковали несколько улиц, примыкающих к Клещихинскому кладбищу в Новосибирске. Горожане пытаются добраться к могилам усопших на Радоницу днем 25 апреля.
25 апреля 2023, 04:36
Маршруты транспорта на все кладбища Новосибирска в Радоницу 2023
24 апреля 2023, 08:43
Радоница-2023 в Новосибирске: как называют родительский день у православных
24 апреля 2023, 08:04
Радоница-2023 – дата праздника у православных и традиции поведения на кладбище
23 апреля 2023, 13:27

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