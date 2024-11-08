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Posted 8 ноября, 11:26

Published 8 ноября, 11:26

Modified 8 ноября, 11:29

Updated 8 ноября, 11:29

Стол таролога

Таролог вместо психолога: эзотерика в бизнесе завоевывает популярность в России

8 ноября 2024, 11:26
Фото: Изображение Midjourney. Стол таролога

Работодатели стали чаще нанимать тарологов для своего бизнеса

Россиян возмутила история москвича, которого не приняли на работу из-за гадалки. Об этом он решил публично рассказать в сети.

Артем, претендовавший на позицию айтишника в крупной компании, получил отказ с необычной мотивацией: штатный таролог предсказал, что кандидат и компания «не сработаются». В ответ на это необычное объяснение пользователи соцсетей высказали множество мнений — от юмористических до крайне скептичных.

Скепсис скепсисом, а интерес к оккультным практикам в России действительно растет. Исследование компании «Битрикс24» показало, что около 14% российских предпринимателей регулярно обращаются к тарологам, астрологам и прочим предсказателям для принятия важных бизнес-решений. Более 90% опрошенных заявили, что намерены вновь обращаться к этим специалистам, если потребуется дополнительная «неофициальная» информация о потенциальных сотрудниках или стратегических шагах, пишет издание «Новые известия».

Популярный таролог Дементий Апполонов объяснил, что его коллеги часто работают как своеобразные детекторы лжи, определяя возможные риски или скрытые таланты у кандидатов. По словам эксперта, на таких консультациях бизнесмены получают советы на основании анализа психотипа и возможного поведения человека. Однако отнюдь не все компании ищут «духовных помощников» ради реальных результатов: нередко популяризация оккультных практик используется просто как пиар-ход, чтобы привлечь внимание к бренду.

Однако такая популяризация оккультных практик вызывает вопросы у специалистов в области экономики и психологии. Доктор экономических наук Сергей Смирнов подчеркивает, что оккультизм в бизнесе имеет мало общего с научным подходом. Он объясняет это как растущий тренд, связанный с уходом от рационального анализа и использованием интуитивных методов при принятии решений. Смирнов утверждает, что наличие штатного психолога в компании было бы гораздо полезнее для корпоративной атмосферы и профессионального роста сотрудников.

Помимо профессионального интереса, эзотерика крепко входит в повседневную жизнь россиян. Анализ Google Trends показал, что в большинстве регионов страны жители чаще ищут гороскопы и предсказания, чем православные молитвы. Смирнов отметил, что это лишь подчеркивает разрыв между декларируемыми традиционными ценностями и фактическими интересами общества, в котором даже корпоративные решения порой зависят от карт и звезд.

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#Алина Гурицкая#Бизнес#Общество#Россия#Астрология#Эзотерика#Психология#Предсказания
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