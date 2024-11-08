Таролог вместо психолога: эзотерика в бизнесе завоевывает популярность в России

Однако такая популяризация оккультных практик вызывает вопросы у специалистов в области экономики и психологии. Доктор экономических наук Сергей Смирнов подчеркивает, что оккультизм в бизнесе имеет мало общего с научным подходом. Он объясняет это как растущий тренд, связанный с уходом от рационального анализа и использованием интуитивных методов при принятии решений. Смирнов утверждает, что наличие штатного психолога в компании было бы гораздо полезнее для корпоративной атмосферы и профессионального роста сотрудников.