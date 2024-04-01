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какие книги самые читаемые

Новосибирск — самый читающий регион: какие книги оказались популярными

1 апреля 2024, 10:05
Фото: Изображение Midjourney
какие книги самые читаемые

Названы самые популярные книги среди читателей из Новосибирской области

Новосибирская область — один из самых читающих регионов в России. Какие книги у читателей пользовались большим спросом, выяснил Atas.info.

Литрес изучил спрос на произведения литературы у читателей из Новосибирской области в первом квартале 2024 года (с 01 января по 28 марта). Самой популярной книгой оказалась работа Татьяны Сергановой под названием «Травница, или Как выжить среди магов».

В топ-10 самых продаваемых книг среди пользователей из Новосибирской области за первый квартал 2024 года вошли следующие произведения:

  1. «Травница, или Как выжить среди магов» — Татьяна Серганова;
  2. «Звездная Кровь — 6. Тинг» — Роман Прокофьев;
  3. «Здравствуйте, я невеста дракона!» — Татьяна Серганова;
  4. «Мой Сводный Лёд» — Наталья Мамлеева;
  5. «Искажающие Реальность — 12» — Михаил Атаманов;
  6. «Смерть, отбор и котики» — Маргарита Гришаева;
  7. «Совершенные. Тайны Пантеона» — Марина Суржевская;
  8. «Университет Специальных Чар. Книга 3. Маэстрине некогда скучать» — Милена Завойчинская;
  9. «Погадай на дракона, ведьма!» — Александра Черчень;
  10. «Загадочная история Элизабет» — Джеймс Кэмирон Гейтсбери.

В первом квартале 2024 года Новосибирск занял третье место в списке самых читающих городов на Литрес, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу.

Где читают книги больше всегоГде читают книги больше всего
Где читают книги больше всего
Фото: Изображение Midjourney

Топ-5 лучших книг 2023 года — по данным Кинопоиска

«Акты отчаяния»

Это первый роман Меган Нолан и рассказывает он о том, как эмоциональная зависимость может стать настоящей ловушкой для человека. Главная героиня знакомится с харизматичным интеллектуалом и их отношения превращаются в бесконечные расставания и воссоединения. Чем больше они погружаются в этот эмоциональный круговорот, тем сложнее им выйти из него. Роман вызвал интерес не только своей откровенностью в описании токсичных отношений, но и потому, что главная героиня, даже когда она сама наносит вред себе или окружающим, не перестает вызывать сочувствие.

 

«Бронепароходы»

Это двенадцатый роман известного российского автора, который уже не раз экранизировали. Он описывает события, происходящие во время Гражданской войны. Роман охватывает большой период времени и масштабен в своем повествовании. Главные герои путешествуют на больших пароходах по Каме и Волге, воюют, меняют стороны. Автор вдохновился историей, но также допускает некоторые фантазии. Например, он оживляет известного князя Михаила Александровича. Роман сочетает в себе военные события и повседневную жизнь героев.

Какие книги стали популярнымиКакие книги стали популярными
Какие книги стали популярными
Фото: Изображение Midjourney

«Зоопарк в твоей голове»

Эта книга рассказывает о различных психологических синдромах, таких как синдром самозванца или синдром Питера Пэна. Она описывает эти синдромы с юмором и задором, заставляя читателя задуматься над собственными состояниями. В книге приводятся чек-листы для самодиагностики и подчеркивается важность психологической поддержки и своевременного обращения к специалисту. Она также показывает, как разнообразен мир и как каждый человек может по-разному ощущать себя в нем.

 

«Последний день лета»

Этот мистический триллер, вдохновленный Стивеном Кингом, рассказывает о событиях, происходящих в Ростове-на-Дону в 1993 году. В то время, когда страна переживает политические потрясения, жизнь местных школьников идет своим чередом: проблемы в школе, уличные драки, семейные проблемы. И вдруг подростки случайно пробуждают древнее зло, которое спало в городе под курганами. В этой книге сочетаются элементы хоррора, приключенческого романа и временной петли.

 

«Уничтожить»

Этот роман начинается как кибертриллер, но быстро превращается в историю одиночества и выживания в современном городе. Затем он становится остросюжетной прозой о коррупции политиков и выборных технологиях, а в конце превращается в философскую притчу. Главный герой не понимает своего места в мире и живет унылой жизнью, полной пустоты. В то же время в романе присутствуют детективные элементы. История также затрагивает тему рока, предназначения и искупления.

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