Новосибирск — самый читающий регион: какие книги оказались популярными

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Литрес изучил спрос на произведения литературы у читателей из Новосибирской области в первом квартале 2024 года (с 01 января по 28 марта). Самой популярной книгой оказалась работа Татьяны Сергановой под названием «Травница, или Как выжить среди магов».
В топ-10 самых продаваемых книг среди пользователей из Новосибирской области за первый квартал 2024 года вошли следующие произведения:
В первом квартале 2024 года Новосибирск занял третье место в списке самых читающих городов на Литрес, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу.
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