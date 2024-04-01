Новосибирск — самый читающий регион: какие книги оказались популярными

Это первый роман Меган Нолан и рассказывает он о том, как эмоциональная зависимость может стать настоящей ловушкой для человека. Главная героиня знакомится с харизматичным интеллектуалом и их отношения превращаются в бесконечные расставания и воссоединения. Чем больше они погружаются в этот эмоциональный круговорот, тем сложнее им выйти из него. Роман вызвал интерес не только своей откровенностью в описании токсичных отношений, но и потому, что главная героиня, даже когда она сама наносит вред себе или окружающим, не перестает вызывать сочувствие.