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Published Сегодня, 13:31

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Updated Сегодня, 13:33

Теперь книгу будут исследовать специалисты

В Новосибирске нашли старинный Псалтирь

8 ноября 2023, 13:31
Фото: ГПНТБ СО РАН
Теперь книгу будут исследовать специалисты

В Новосибирске нашли уникальную книгу XVI века

В Новосибирске был найден уникальный Псалтирь XVI века. Его обнаружили в библиотеке православной духовной семинарии.

Как сообщает VN.ru, старинную книгу обнаружили во время исследования книжных фондов. До этого по договоренности с Новосибирской епархией проводилась работа в фондах православной духовной семинарии с целью проверки подлинности рукописей и установления их примерной датировки.

Сотрудники ГПНТБ СО РАН нашли редчайший экземпляр Псалтиря с Часословом, изданного русским первопечатником Иваном Федоровым в 1570 году. До этого в мире было известно только о четырех экземплярах книги.

Сейчас специалисты будут изучать найденную книгу. Возможно, ее исследование поможет узнать новые сведения из истории российского книгопечатания.

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#Новосибирск#История#Библиотека#Книга#Александр Ляхов#Исследование
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