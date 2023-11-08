В Новосибирске нашли старинный Псалтирь

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Как сообщает VN.ru, старинную книгу обнаружили во время исследования книжных фондов. До этого по договоренности с Новосибирской епархией проводилась работа в фондах православной духовной семинарии с целью проверки подлинности рукописей и установления их примерной датировки.
Сотрудники ГПНТБ СО РАН нашли редчайший экземпляр Псалтиря с Часословом, изданного русским первопечатником Иваном Федоровым в 1570 году. До этого в мире было известно только о четырех экземплярах книги.
Сейчас специалисты будут изучать найденную книгу. Возможно, ее исследование поможет узнать новые сведения из истории российского книгопечатания.