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Находку уже отдали в музей

Под Новосибирском нашли тысячелетнюю саблю — она может пригодиться историкам

1 ноября 2023, 06:46
Фото: ВК / Новосибирский государственный краеведческий музей
Находку уже отдали в музей

В Новосибирской области нашли тысячелетнюю саблю

В Ордынском районе местный житель нашел ржавую саблю. Находку уже отдали в краеведческий музей. Предварительно это может быть тысячелетним уникальным артефактом.

Саблю нашли возле села Усть-Луговка. Сейчас она находится в Новосибирском государственном краеведческом музее. Специалисты уже поразились находке.

«По предварительным данным это может быть тюркской саблей IX–XII веков. Но пока это только версия», — цитирует Сибкрай. ru директора Ордынского историко-художественного музея Аллу Ланго.

В случае подтверждения теории артефакт будет иметь очень большую историческую ценность, так как станет доказательством нахождения на территории Ордынского района древнего ханства. До этого вещественных доказательств практически не находили, так как их затопило при создании Новосибирского водохранилища.

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#Новосибирск#История#Находка#Музей#Александр Ляхов
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