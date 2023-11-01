Под Новосибирском нашли тысячелетнюю саблю — она может пригодиться историкам

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Саблю нашли возле села Усть-Луговка. Сейчас она находится в Новосибирском государственном краеведческом музее. Специалисты уже поразились находке.
«По предварительным данным это может быть тюркской саблей IX–XII веков. Но пока это только версия», — цитирует Сибкрай. ru директора Ордынского историко-художественного музея Аллу Ланго.
В случае подтверждения теории артефакт будет иметь очень большую историческую ценность, так как станет доказательством нахождения на территории Ордынского района древнего ханства. До этого вещественных доказательств практически не находили, так как их затопило при создании Новосибирского водохранилища.