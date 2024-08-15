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Находка

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2024
Огромный бумажный шар с дырками нашла в лесу жительница Новосибирской области
Эксперты по дикой природе советуют не трогать подобную находку и как можно быстрее удалиться от нее.
15 августа, 11:49
Головы и внутренности мертвецов нашли на берегу новосибирского озера
Страшную находку в Новосибирске сделали жители Юго-Западного жилмасива, о чем они сообщили в социальных сетях.
15 июля, 01:46
Гигантский гриб-головач нашли на обочине дороги новосибирцы
Жители Новосибирской области продолжают находить грибы: в соцсетях они поделились удачной находкой.
28 июня, 01:28
2023
Под Новосибирском нашли тысячелетнюю саблю — она может пригодиться историкам
В Ордынском районе местный житель нашел ржавую саблю. Находку уже отдали в краеведческий музей. Предварительно это может быть тысячелетним уникальным артефактом.
1 ноября 2023, 06:46
«Привет вам из прошлого»: новосибирские приятели передали потомкам бутылку водки
В Новосибирске обнаружилась необычная находка. Во время ремонта дорожного полотна рабочие нашли своеобразную «капсулу времени».
3 октября 2023, 10:28
Новосибирцы шокированы: они нашли надгробный камень на Михайловской набережной
Гуляя по Михайловской набережной, новосибирцы наткнулись на надгробную плиту с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и смерти.
12 августа 2023, 13:48
Находка или кража: в чем разница рассказали в прокуратуре Новосибирской области
Если вы нашли чужую вещь – как поступить с ней, чтобы не быть обвиненным в краже? Прокуратура Новосибирской области опубликовала разъяснения законов РФ в видео-формате.
7 марта 2023, 07:18
2022
Загадочный дом на берегу мистического озера нашли в Кыштовском районе
Загадочный дом на берегу неизвестного ранее озера обнаружил в глубинке Кыштовского района местный житель. Мрачное заброшенное строение стоит на берегу озера, которое, предположительно, образовалось в результате гигантского взрыва
6 июня 2022, 10:51

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