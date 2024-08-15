Находка или кража: в чем разница рассказали в прокуратуре Новосибирской области

Если вы нашли чужую вещь – как поступить с ней, чтобы не быть обвиненным в краже? Прокуратура Новосибирской области опубликовала разъяснения законов РФ в видео-формате.