Новосибирцы шокированы: они нашли надгробный камень на Михайловской набережной

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Подписчица группы Вконтакте АСТ-54 поделилась фотографией надгробной плиты, которую они с друзьями обнаружили на набережной у Речного вокзала. Как рассказала девушка, они с друзьями гуляли по набережной и спустились к реке, чтобы сделать фото. И там вместе с булыжниками лежал плоский камень, присмотревшись к нему, можно прочитать ФИО, даты рождения и смерти: Чернова Ольга Валентиновна, родилась в декабре 1958, умерла 21 июля 2021 года.
В своем сообщении Алевтина гадает, как туда могла попасть эта плита. Комментаторы предполагают, что плиту привезли случайно вместе с камнями.
На кладбище в Кольцово обнаружили изуродованные памятники.