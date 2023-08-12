Новосибирцы шокированы: они нашли надгробный камень на Михайловской набережной

Подписчица группы Вконтакте АСТ-54 поделилась фотографией надгробной плиты, которую они с друзьями обнаружили на набережной у Речного вокзала. Как рассказала девушка, они с друзьями гуляли по набережной и спустились к реке, чтобы сделать фото. И там вместе с булыжниками лежал плоский камень, присмотревшись к нему, можно прочитать ФИО, даты рождения и смерти: Чернова Ольга Валентиновна, родилась в декабре 1958, умерла 21 июля 2021 года.