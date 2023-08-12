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Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Надгробная плита, которую обнаружили новосибирцы, гуляя по Михайловской набережной.

Новосибирцы шокированы: они нашли надгробный камень на Михайловской набережной

12 августа 2023, 13:48
Фото: Группа Вконтакте АСТ-54
Надгробная плита, которую обнаружили новосибирцы, гуляя по Михайловской набережной.
Гуляя по Михайловской набережной, новосибирцы наткнулись на надгробную плиту с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и смерти.

Подписчица группы Вконтакте АСТ-54 поделилась фотографией надгробной плиты, которую они с друзьями обнаружили на набережной у Речного вокзала. Как рассказала девушка, они с друзьями гуляли по набережной и спустились к реке, чтобы сделать фото. И там вместе с булыжниками лежал плоский камень, присмотревшись к нему, можно прочитать ФИО, даты рождения и смерти: Чернова Ольга Валентиновна, родилась в декабре 1958, умерла 21 июля 2021 года.

В своем сообщении Алевтина гадает, как туда могла попасть эта плита. Комментаторы предполагают, что плиту привезли случайно вместе с камнями.

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