Под Новосибирском пропала 18-летняя девушка с розовыми волосами

У девушки плотное телосложение, голубые глаза, волосы окрашены в розовый цвет. Предположительно, уходя из дома, Алена была одета в белую водолазку, светлые голубые джинсы, на ногах черные кроссовки. С собой у девушки была маленькая сумочка, сменная одежда.