Под Новосибирском пропала 18-летняя девушка с розовыми волосами

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Девушка 2005 года рождения ушла из своего дома в городе Каргат 9 августа 2023 года. К поискам Алены Ивановой подключился Поисковый отряд Лиза Алерт в Новосибирской области.
У девушки плотное телосложение, голубые глаза, волосы окрашены в розовый цвет. Предположительно, уходя из дома, Алена была одета в белую водолазку, светлые голубые джинсы, на ногах черные кроссовки. С собой у девушки была маленькая сумочка, сменная одежда.
Всех, кому что либо известно о местонахождении девушки, просят позвонить по телефону координатора поиска 8 991 377 7725 (Екатерина).
С 10 августа неизвестно местонахождение 15-летнего подростка с татуировкой на правом плече.