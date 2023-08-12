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Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

12 августа 2023 года появилась информация о розыске Алены Ивановой из г. Каргат.

Под Новосибирском пропала 18-летняя девушка с розовыми волосами

12 августа 2023, 13:26
Фото: Группа Вконтакте "Поисковый отряд Лиза Алерт Новосибирской области"
12 августа 2023 года появилась информация о розыске Алены Ивановой из г. Каргат.
В городе Каргат Новосибирской области пропала Алена Иванова — девушка ушла из дома 9 августа, ее местонахождение до сих пор не известно. Сообщение о поиске появилось в группе Вконтакте «Поисковый отряд Лиза Алерт Новосибирской области».

Девушка 2005 года рождения ушла из своего дома в городе Каргат 9 августа 2023 года. К поискам Алены Ивановой подключился Поисковый отряд Лиза Алерт в Новосибирской области.

У девушки плотное телосложение, голубые глаза, волосы окрашены в розовый цвет. Предположительно, уходя из дома, Алена была одета в белую водолазку, светлые голубые джинсы, на ногах черные кроссовки. С собой у девушки была маленькая сумочка, сменная одежда.

Всех, кому что либо известно о местонахождении девушки, просят позвонить по телефону координатора поиска 8 991 377 7725 (Екатерина).

Под Новосибирском пропал 15-летний подросток с татуировкой на правом плече
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С 10 августа неизвестно местонахождение 15-летнего подростка с татуировкой на правом плече.

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#Ольга Храмушкина#Подросток#Пропал#Поиск#Лиза Алерт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Каргат
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