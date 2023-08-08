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В Новосибирской области пропал 64-летний мужчина на автомобиле Hyundai Getz

8 августа 2023, 02:58
Фото: ЛизаАлерт
Мужчина уехал на машине
В Новосибирской области пропал 64-летний мужчина, об этом сообщают в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

В Новосибирском районе пропал Георгий Озеров. Ему 64 года. 7 августа 2023 года он без вести пропал в сельсовете Кубовинский.

Известно, что он уехал на автомобиле Hyundai Getz красного цвета в неизвестном направлении.

Приметы пропавшего: рост 175 см, нормальное телосложение, черные волосы, серо-зеленые глаза. Особые приметы: носит усы.

Был одет светло-зеленый камуфляжный костюм, черные резиновые сапоги, светло-зеленая кепка.

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