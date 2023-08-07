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В Новосибирске ищут пропавшего 51-летнего мужчину из Тюмени с прищуренным глазом

7 августа 2023, 04:52
Фото: ЛизаАлерт
Мужчина пропал в июле
В Новосибирске ищут пропавшего неделю назад 51-летнего мужчину из Тюмени: его местонахождение до сих пор неизвестно.

В Новосибирске уже восьмой день идет поиск Евгения Савкина, 51-летнего мужчины из Тюмени. Он исчез 30 июля и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Волонтеры из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Новосибирская область» активно участвуют в поиске. Помимо этого, мужчину также ищут в его родном городе — Тюмени.

В качестве особой приметы волонтеры называют прищуренный левый глаз. Рост тюменца 157 сантиметров, среднее телосложение, волосы русые, глаза голубые.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении этого пропавшего тюменца, пожалуйста, сообщите по номеру ПСО 8-800-700-54-52 или наберите 112.

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