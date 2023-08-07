В Новосибирске ищут пропавшего 51-летнего мужчину из Тюмени с прищуренным глазом

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:54
В Новосибирске уже восьмой день идет поиск Евгения Савкина, 51-летнего мужчины из Тюмени. Он исчез 30 июля и до сих пор его местонахождение неизвестно.
Волонтеры из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Новосибирская область» активно участвуют в поиске. Помимо этого, мужчину также ищут в его родном городе — Тюмени.
В качестве особой приметы волонтеры называют прищуренный левый глаз. Рост тюменца 157 сантиметров, среднее телосложение, волосы русые, глаза голубые.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении этого пропавшего тюменца, пожалуйста, сообщите по номеру ПСО 8-800-700-54-52 или наберите 112.