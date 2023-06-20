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Мать 10 лет не может смириться с пропажей сына в Новосибирске: поиски возобновили

20 июня 2023, 13:21
Фото: Новосибирское отделение Национального центра помощи

В Новосибирске возобновили поиски пропавшего 10 лет назад парня

Волонтеры возобновили поиски Артура Арутюняна, который пропал в Новосибирске 10 лет назад. Когда-то полицейские нашли тело похожего парня в соседнем регионе.

Артур пропал у станции метро «Речной вокзал» будучи 16-летним школьником 28 декабря 2012 года. Он не вернулся домой после уроков. Его мама забила тревогу, начались активные поиски подростка.

Как ранее сообщали представители СУ СКР Новосибирской области, в 2013 году было найдено тело некого парня, похожего на Артура, в Томской области. Дело хотели закрыть, но мать настояла на продолжении, заявляла, что это не ее сын. Недавно Александр Бастрыкин поручил возобновить поиски.

Сейчас в Сибири разыскивают уже не подростка, а взрослого 26-летнего мужчину. В Новосибирском отделении Национального центра помощи VN.ru рассказали, что в 2018 году появился свидетель, который якобы видел Артура в Кемерове. Эту информацию проверяют.

Согласно примерным приметам, рост Артура около 180 см, волосы черные, карие глаза, может носить бороду, на внутренней стороне колена есть глубокий шрам.

#Алина Шефер#Поиск#Пропал#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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