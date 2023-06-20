Мать 10 лет не может смириться с пропажей сына в Новосибирске: поиски возобновили

Как ранее сообщали представители СУ СКР Новосибирской области, в 2013 году было найдено тело некого парня, похожего на Артура, в Томской области. Дело хотели закрыть, но мать настояла на продолжении, заявляла, что это не ее сын. Недавно Александр Бастрыкин поручил возобновить поиски.