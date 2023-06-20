Мать 10 лет не может смириться с пропажей сына в Новосибирске: поиски возобновили

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Артур пропал у станции метро «Речной вокзал» будучи 16-летним школьником 28 декабря 2012 года. Он не вернулся домой после уроков. Его мама забила тревогу, начались активные поиски подростка.
Как ранее сообщали представители СУ СКР Новосибирской области, в 2013 году было найдено тело некого парня, похожего на Артура, в Томской области. Дело хотели закрыть, но мать настояла на продолжении, заявляла, что это не ее сын. Недавно Александр Бастрыкин поручил возобновить поиски.
Сейчас в Сибири разыскивают уже не подростка, а взрослого 26-летнего мужчину. В Новосибирском отделении Национального центра помощи VN.ru рассказали, что в 2018 году появился свидетель, который якобы видел Артура в Кемерове. Эту информацию проверяют.
Согласно примерным приметам, рост Артура около 180 см, волосы черные, карие глаза, может носить бороду, на внутренней стороне колена есть глубокий шрам.