Под Новосибирском пропал 15-летний подросток с татуировкой на правом плече

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Как сообщили родные Дмитрия Сарина, юноша 10 августа сразу в послеобеденное время примерно с 14 до 16 часов вышел из дома по адресу село Красноглинное, ул. Кирзаводская, д. 18. Домой Дмитрий не вернулся. Сейчас его разыскивают.
Дмитрий высокого роста — 185 см, худощавый, коротко-стриженый с темно-русыми волосами. Особая примета — татуировка в виде зверя на правом плече. Был одет в синюю футболку и темно-синие спортивные брюки, на ногах — серые кроссовки. О местонахождении молодого человека просят сообщить родственникам 8-913-206-71-31 (Екатерина, мать Дмитрия Сарина) или в дежурную часть 8-383-293-32-02.
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