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Дмитрий Сарин пропал 10 августа в с. Красноглинное.

Под Новосибирском пропал 15-летний подросток с татуировкой на правом плече

12 августа 2023, 09:41
Фото: Группа ВК "Город Обь Онлайн"
Дмитрий Сарин пропал 10 августа в с. Красноглинное.
Дмитрий Сарин пропал в с. Красноглинное под Новосибирском — днем 10 августа он вышел из дома и не вернулся.

Как сообщили родные Дмитрия Сарина, юноша 10 августа сразу в послеобеденное время примерно с 14 до 16 часов вышел из дома по адресу село Красноглинное, ул. Кирзаводская, д. 18. Домой Дмитрий не вернулся. Сейчас его разыскивают.

Дмитрий высокого роста — 185 см, худощавый, коротко-стриженый с темно-русыми волосами. Особая примета — татуировка в виде зверя на правом плече. Был одет в синюю футболку и темно-синие спортивные брюки, на ногах — серые кроссовки. О местонахождении молодого человека просят сообщить родственникам 8-913-206-71-31 (Екатерина, мать Дмитрия Сарина) или в дежурную часть 8-383-293-32-02.

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#Ольга Храмушкина#Дети#Подросток#Пропал#Новосибирск#Новосибирская область
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