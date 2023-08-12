Под Новосибирском пропал 15-летний подросток с татуировкой на правом плече

Как сообщили родные Дмитрия Сарина, юноша 10 августа сразу в послеобеденное время примерно с 14 до 16 часов вышел из дома по адресу село Красноглинное, ул. Кирзаводская, д. 18. Домой Дмитрий не вернулся. Сейчас его разыскивают.