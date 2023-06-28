В Новосибирске ищут 13-летнего мальчика в очках из Томской области

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
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Updated Сегодня, 07:14
«Школьник последнее время жил с родными в селе Мельниково. Ушел из дома днем 26 июня и не вернулся. Ранее он проживал в Юрге», — рассказали волонтеры отряда «ЛизаАлерт».
У полиции есть предположения, что мальчик мог уехать в Кузбасс, где ранее жил. Его путь лежит через Новосибирскую область и именно поэтому его ищут в трех регионах.
Согласно ориентировке, рост Матвея — 164 см, худой, волосы светлые, глаза зеленые. Может быть одет в кофту синего цвета с капюшоном, голубую футболку, тёмно-серые штаны, чёрные кеды и чёрную кепку. Носит очки.