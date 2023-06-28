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В Новосибирске ищут 13-летнего мальчика в очках из Томской области

28 июня 2023, 07:12
Фото: ЛизаАлерт/ВК
Школьника из Томска ищут в Новосибирске
Новосибирские волонтеры подключились к поискам 13-летнего Матвея Гусакова из Томской области. Мальчик исчез 26 июня и может находиться в нашем регионе.
«Школьник последнее время жил с родными в селе Мельниково. Ушел из дома днем 26 июня и не вернулся. Ранее он проживал в Юрге», — рассказали волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

У полиции есть предположения, что мальчик мог уехать в Кузбасс, где ранее жил. Его путь лежит через Новосибирскую область и именно поэтому его ищут в трех регионах.

Согласно ориентировке, рост Матвея — 164 см, худой, волосы светлые, глаза зеленые. Может быть одет в кофту синего цвета с капюшоном, голубую футболку, тёмно-серые штаны, чёрные кеды и чёрную кепку. Носит очки.

#Алина Шефер#Лиза Алерт#Пропал#Дети#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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