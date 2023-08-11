На 150 млн рублей отремонтируют дороги в частном секторе Новосибирска

О ремонте дороги ул. 1-й Чулымской рассказал мэр Анатолий Локоть: «Капитально ремонтировали эту дорогу очень давно, более 600 метров будет приведено в нормативное состояние, по словам подрядчика, через неделю». На этом участке интенсивное движение, так как рядом находятся многоэтажные дома. Сложность ремонтных работ на этом участке заключается в том, что он находится в низине, и в процессе ремонта должен быть создан водоотвод для грунтовых вод. Сложность решения данной задачи в том, что на данном участке дороги отсутствуют ливневки.