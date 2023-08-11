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На ремонт дорог в частном секторе Новосибирска выделено 150 млн рублей.

На 150 млн рублей отремонтируют дороги в частном секторе Новосибирска

11 августа 2023, 10:44
Фото: Пресс-служба мэрии города Новосибирска.
На ремонт дорог в частном секторе Новосибирска выделено 150 млн рублей.
В городском и областном бюджете в 2023 году предусмотрено 150 млн рублей на ремонт дорог в частном секторе Новосибирска. Всего будет отремонтировано 78 объектов, в том числе, дорога на ул. 1-й Чулымской, где находится школа, детский сад и поликлиника. Ход работ проверил мэр Анатолий Локоть.

По состоянию на начало 2023 года в Новосибирске 49 160 частных домов, зона индивидуальной застройки занимает большую территорию. В связи с этим, важно уделять внимание благоустройству дорог в частном сектора, особенно участкам, которые имеют социальную значимость — дороги и переходы к поликлиникам, детским садам и школам. В общей сложности на данное направление ремонта дорог выделено 150 млн рублей, в том числе, 100 млн рублей из бюджета города и 50 млн рублей из бюджета области.

О ремонте дороги ул. 1-й Чулымской рассказал мэр Анатолий Локоть: «Капитально ремонтировали эту дорогу очень давно, более 600 метров будет приведено в нормативное состояние, по словам подрядчика, через неделю». На этом участке интенсивное движение, так как рядом находятся многоэтажные дома. Сложность ремонтных работ на этом участке заключается в том, что он находится в низине, и в процессе ремонта должен быть создан водоотвод для грунтовых вод. Сложность решения данной задачи в том, что на данном участке дороги отсутствуют ливневки.

На многих улицах Новосибирска частные дома соседствуют с многоквартирными.На многих улицах Новосибирска частные дома соседствуют с многоквартирными.
На многих улицах Новосибирска частные дома соседствуют с многоквартирными.
Фото: Пресс-служба мэрии города Новосибирска.

На 1-й Чулымской ремонтируют участок длиной 615 м, который начинается у дома №112 к.4 и заканчивается у дома №81А. Этот участок определен по наказам избирателей депутатам Законодательного собрания Новосибирской области и Совета депутатов города Новосибирска. На ремонт выделено 7,55 млн рублей, на которые будет проведено фрезерование поверхности и выравнивание дорожного покрытия. Также в смете работ укрепление обочин. Дорожные работники поднимут смотровые колодцы на дороге, для этого используется технология с применением литого асфальтобетона. Для безопасности пешеходов сделают «лежачие полицейские», разметку пешеходных переходов.

В Новосибирске почти 50 000 частных домов, дороги рядом с ними требуют внимания и ремонта.В Новосибирске почти 50 000 частных домов, дороги рядом с ними требуют внимания и ремонта.
В Новосибирске почти 50 000 частных домов, дороги рядом с ними требуют внимания и ремонта.
Фото: Пресс-служба мэрии города Новосибирска.

Директор МКУ «Управление дорожного строительства» Виктор Хихлов отметил, что ремонтные работы ведутся на 78 объектах дорожного строительства. В том числе, ремонт на 56 участках финансируется из бюджета Новосибирска, на 22 участках — из бюджета Новосибирской области.

«На данный момент завершились работы на 26 объектах, 18 — в работе, к остальным еще не приступали, но по контракту объекты, ремонтируемые за счет средств из городского бюджета, должны завершить в конце сентября, а из областного бюджета — в середине октября. Все работы выполняются по графику, поэтапно».

Если сравнивать с прошлым годом, объем финансирования ремонта дорожных участков в секторе индивидуальной застройки увеличился на треть. За счет этого дополнительно отремонтируют 22 объекта.

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#Ольга Храмушкина#Дети#Дороги#Ремонт#Ремонтные работы#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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