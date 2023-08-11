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У детей был распорядок дня в стиле "зомби"

Директор лагеря под Новосибирском рассказал о причинах «зомби-апокалипсиса»

11 августа 2023, 01:50
Фото: Артем Шершнев / 1MI
У детей был распорядок дня в стиле "зомби"

В Новосибирской области директор лагеря рассказал о причинах «зомби-апокалипсиса»

Под Новосибирском проверяют случай в детском лагере, где воспитанники жили по распорядку «зомби-апокалипсиса», что крайне возмутило родителей.

В детском лагере «Лесная сказка» под Искитимом Новосибирской области началась проверка после необычной программы, которую организовали для воспитанников. По словам директора лагеря, идея возникла у самих детей. Расписание в лагере вызвало недовольство одной из матерей, так как день ребенка начинался с нечто подобного зомби-апокалипсиса и заканчивался «подготовкой к смерти» и «смертельным отбоем».

Как пишет Сиб.фм, также душ для мальчиков организовали на улице, что привело к простуде и болезни ее 13-летнего сына. Мать узнала об этом с задержкой, так как телефоны были изъяты у детей для обеспечения безопасности и без разрешения родителей. Директор учреждения заявил, что он даже не знал о такой инициативе со стороны своих подчиненных.

После жалобы мать обратилась в прокуратуру, которая провела проверку совместно с Уполномоченным по правам ребенка и Министерством социального развития региона. На следующий день было объявлено, что проверка выявила нарушения. Выяснилось, что изменения в программу внес специалист организационного отдела, что подтвердил и директор лагеря «Лесная сказка». Специалиста планируют наказать

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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск#Дети#Лагерь#Проверка#Новосибирская область#Искитим#Искитимский район
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