Директор лагеря под Новосибирском рассказал о причинах «зомби-апокалипсиса»

Как пишет Сиб.фм, также душ для мальчиков организовали на улице, что привело к простуде и болезни ее 13-летнего сына. Мать узнала об этом с задержкой, так как телефоны были изъяты у детей для обеспечения безопасности и без разрешения родителей. Директор учреждения заявил, что он даже не знал о такой инициативе со стороны своих подчиненных.