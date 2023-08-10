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Сергей Стиллавин разозлился на пропаганду смерти в детском лагере

Радиоведущего Сергея Стиллавина разозлил зомби-лагерь под Искитимом

10 августа 2023, 08:29
Фото: скриншот / YouTube
Сергей Стиллавин разозлился на пропаганду смерти в детском лагере

Зомби-лагерь в Новосибирской области привел в ярость радиоведущего Стиллавина

В Новосибирской области скандал вокруг детского лагеря «Лесная сказка» продолжает набирать обороты. Причиной стала зомби-тематика недавно завершившейся смены. На тему бурно отреагировал радиоведущий Сергей Стиллавин.

«В Новосибирской области в детском лагере „Лесная сказка“ решили провести зомби-день. Причем всю эту некротему назначили именно на воскресенье, прекрасно зная, что этот день недели самим названием своим связан с воскрешением Господа нашего — четко сработали на противоположности» — написал блогер и радиоведущий в Telegram-канале «Stillavin Today».

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Далее Сергей Стиллавин заявил, что в российской системе образования нет места «чужим для культуры нашей страны верованиям, культам, приколам и прочей мерзости». По его мнению, целых три поколения «потеряны», так как «им всадили в голову абсолютно нерусское отношение к смерти». Теперь детям «не придется жить в глобальном мире — с хеловином и прочим отстоем».

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На неоднозначное расписание смены отреагировала и детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко. В Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка сообщила о проведении межведомственной проверки в лагере «Лесная сказка» областной прокуратурой и Министерством труда и социального развития. Представители ведомства и министерства должны были прибыть в лагерь 9 августа, о результатах визита пока не сообщается.

Внимание к детскому лагерю «Лесная сказка» привлекла одна из родительниц, разместившая в социальной сети «ВКонтакте» скриншот расписания смены с «зомби-апокалипсисом», «могильным делом» и «подготовкой к смерти».Также сибирячка заявила, что ее сын якобы заболел из-за отсутствия нормального душа и невозможности связаться с домом.

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