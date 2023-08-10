Радиоведущего Сергея Стиллавина разозлил зомби-лагерь под Искитимом

Далее Сергей Стиллавин заявил, что в российской системе образования нет места «чужим для культуры нашей страны верованиям, культам, приколам и прочей мерзости». По его мнению, целых три поколения «потеряны», так как «им всадили в голову абсолютно нерусское отношение к смерти». Теперь детям «не придется жить в глобальном мире — с хеловином и прочим отстоем».