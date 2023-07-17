В понедельник, 17 июля, на базе детского оздоровительного лагеря «Красная горка» начинается специальная смена для детей, «которые вступили в конфликт с законом». Об этом сообщила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.