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В Новосибирске назвали детский лагерь, куда привезут малолетних хулиганов

17 июля 2023, 04:12
Фото: всеканикулы.рус
Нарушителей закона примет самый старый лагерь региона
Региональные власти решили устроить специальную летнюю смену в загородном лагере для несовершеннолетних нарушителей закона

В понедельник, 17 июля, на базе детского оздоровительного лагеря «Красная горка» начинается специальная смена для детей, «которые вступили в конфликт с законом». Об этом сообщила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

По словам Бахаревой, в лагерь заедут 100 несовершеннолетних нарушителей, ранее попавших в поле зрения полиции. Соорганизаторами смены выступают региональное управление МВД и ГУ МЧС по Новосибирской области. «Поэтому надеемся, что дети проведут это время с пользой», — заключила Елена Бахарева.

Детский оздоровительный лагерь «Красная горка» расположен на берегу реки Бердь, рядом с Речкуновской зоной отдыха. Считается самым старым детским лагерем Новосибирской области, был построен в 1949 году заводом им. Кузьмина.

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#Дети#Отдых#Нарушители#Общество#Новосибирская область
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