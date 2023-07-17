Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
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Updated Сегодня, 04:14
В понедельник, 17 июля, на базе детского оздоровительного лагеря «Красная горка» начинается специальная смена для детей, «которые вступили в конфликт с законом». Об этом сообщила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.
По словам Бахаревой, в лагерь заедут 100 несовершеннолетних нарушителей, ранее попавших в поле зрения полиции. Соорганизаторами смены выступают региональное управление МВД и ГУ МЧС по Новосибирской области. «Поэтому надеемся, что дети проведут это время с пользой», — заключила Елена Бахарева.
Детский оздоровительный лагерь «Красная горка» расположен на берегу реки Бердь, рядом с Речкуновской зоной отдыха. Считается самым старым детским лагерем Новосибирской области, был построен в 1949 году заводом им. Кузьмина.