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Под Новосибирском в четырех детских лагерях детей травили тухлой едой

3 августа 2023, 07:11
Фото: 1MI
В четырех детских лагерях нашли тухлую еду
Прокуратура и Роспотребнадзор нашли нарушения на кухнях в четырех детских лагерях в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомств.

Названия этих детских лагерей обнародовать не стали. Только известно, что они находятся в Бердске.

По данным специалистов, в учреждениях выявили нарушения, связанные с хранением продуктов и приготовлением блюд. Также «хромали» санитарные нормы.

Против директоров возбудили дела об административных правонарушениях.

Напомним, ранее прокуроры проверяли лагерь «Моя феерия» в Бердске после жалоб родителей на антисанитарию.

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#Алина Шефер#Дети#Общество#Лагерь#Новосибирск#Новосибирская область
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