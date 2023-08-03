Под Новосибирском в четырех детских лагерях детей травили тухлой едой

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Названия этих детских лагерей обнародовать не стали. Только известно, что они находятся в Бердске.
По данным специалистов, в учреждениях выявили нарушения, связанные с хранением продуктов и приготовлением блюд. Также «хромали» санитарные нормы.
Против директоров возбудили дела об административных правонарушениях.
Напомним, ранее прокуроры проверяли лагерь «Моя феерия» в Бердске после жалоб родителей на антисанитарию.