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В Новосибирской области проверяют лагерь «Моя феерия» после жалоб родителей

31 июля 2023, 13:12
Фото: Прокуратура НСО
Детский лагерь «Моя феерия» в Новосибирской области может оказаться опасным для детей. Следователи его проверяют после многократных жалоб родителей.

По данным СУ СКР региона, к омбудсмену и правоохранителям поступило несколько обращений от новосибирцев, чьи дети отдыхают в этом лагере под Искитимом. Они заявляют, что учреждение оказывает услугу, не отвечающую требованиям безопасности.

В лагере «Моя феерия» якобы нарушают санитарно-эпидемиологические нормы. Также есть другие серьезные нарушения, из-за которых может пострадать здоровье детей.

Напомним, ранее из лагеря под Новосибирском сбежали две девочки. Их искали больше суток.

Под Новосибирском завершили поиски двух сбежавших из лагеря девочек
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#Алина Шефер#Лагерь#Дети#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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