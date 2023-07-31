В Новосибирской области проверяют лагерь «Моя феерия» после жалоб родителей

По данным СУ СКР региона, к омбудсмену и правоохранителям поступило несколько обращений от новосибирцев, чьи дети отдыхают в этом лагере под Искитимом. Они заявляют, что учреждение оказывает услугу, не отвечающую требованиям безопасности.