В Новосибирской области проверяют лагерь «Моя феерия» после жалоб родителей

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
По данным СУ СКР региона, к омбудсмену и правоохранителям поступило несколько обращений от новосибирцев, чьи дети отдыхают в этом лагере под Искитимом. Они заявляют, что учреждение оказывает услугу, не отвечающую требованиям безопасности.
В лагере «Моя феерия» якобы нарушают санитарно-эпидемиологические нормы. Также есть другие серьезные нарушения, из-за которых может пострадать здоровье детей.
Напомним, ранее из лагеря под Новосибирском сбежали две девочки. Их искали больше суток.