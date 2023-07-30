Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
В больницу Кирилл Иванов попал после майских праздников, очень быстро мальчику поставили диагноз острый лейкоз, срочно требовалась кровь.
Родители боролись за жизнь сына, делали все, что могли, создали группу поддержки в Телеграм, куда присоединились все желающие сдать кровь для десятилетнего Кирилла. В группе было более 1000 человек, все они поддерживали мальчика и его семью.
Несмотря на боль и серьезный диагноз Кирилл улыбался на видео с благодарностью к людям, откликнувшимся на его беду. Болея сам, Кирилл все время поддерживал своих близких: «Почему ты все время плачешь, у меня же не смертельное заболевание, — успокаивал Кирилл свою маму. — Мне не так плохо, как тебе кажется».
Кирилл был спортсменом, его поддерживали друзья по команде, одноклассники, учителя. Он проходил лечение в Санкт-Петербурге в НМИЦ им. В. А. Алмазова. Сегодня утром папа мальчика написал в группе поддержки о его смерти.
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