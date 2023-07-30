Несмотря на боль и серьезный диагноз Кирилл улыбался на видео с благодарностью к людям, откликнувшимся на его беду. Болея сам, Кирилл все время поддерживал своих близких: «Почему ты все время плачешь, у меня же не смертельное заболевание, — успокаивал Кирилл свою маму. — Мне не так плохо, как тебе кажется».