В Новосибирске хрупкая продавщица дала отпор агрессивному воришке

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Вечером 2 августа в магазине сработала сигнализация и туда выехали бойцы ГБР. Когда они подъехали, то увидели, как хрупкая девушка вступила в схватку с буйным грабителем.
Женщина одной рукой удерживала входную дверь, а другой — вора. Они оба успокоились, когда подошла охрана.
Продавщица рассказала, что 1,5 часа назад мужчина приходил в магазин, выпил бутылку коньяка и сбежал, а сейчас вернулся. Его задержали.