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Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

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В Новосибирске хрупкая продавщица дала отпор агрессивному воришке

3 августа 2023, 06:22
Фото: 1MI
Продавец супермаркета «Пятерочка» в Новосибирске остановила вора
Продавец супермаркета «Пятерочка» на улице Громова в Новосибирске остановила грабителя. Об этом рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».

Вечером 2 августа в магазине сработала сигнализация и туда выехали бойцы ГБР. Когда они подъехали, то увидели, как хрупкая девушка вступила в схватку с буйным грабителем.

Женщина одной рукой удерживала входную дверь, а другой — вора. Они оба успокоились, когда подошла охрана.

Продавщица рассказала, что 1,5 часа назад мужчина приходил в магазин, выпил бутылку коньяка и сбежал, а сейчас вернулся. Его задержали.

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