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В Новосибирске воры пропили 3 тысячи рублей с карты, утерянной школьницей

22 июля 2023, 11:00
Фото: ГУ МВД по НСО
Сибиряки могли истратить найденные деньги
В Новосибирске разыскивают подозреваемых в краже банковской карты. Подозреваемые могли найти ее и истратить имеющиеся деньги.
«Отделом полиции №7 „Ленинский“ устанавливается местонахождение двоих мужчин, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ „Кража“, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По версии правоохранительных органов, шестнадцатилетняя школьница потеряла банковскую карту. 25 июня двое мужчин нашли ее и решили закупиться в нескольких магазинах Ленинского района. В итоге со счета девочки было списано 3 тысячи рублей.

Всех, кто располагает сведениями о личностях и местонахождении подозреваемых, изображённых на фото и видео, просят сообщить в полицию по телефонам: +7 (383) 2326479, 2326471, 2321718.

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Полиция#Кража#Розыск#Видео
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