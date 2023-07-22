В Новосибирске воры пропили 3 тысячи рублей с карты, утерянной школьницей

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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«Отделом полиции №7 „Ленинский“ устанавливается местонахождение двоих мужчин, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ „Кража“, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
По версии правоохранительных органов, шестнадцатилетняя школьница потеряла банковскую карту. 25 июня двое мужчин нашли ее и решили закупиться в нескольких магазинах Ленинского района. В итоге со счета девочки было списано 3 тысячи рублей.
Всех, кто располагает сведениями о личностях и местонахождении подозреваемых, изображённых на фото и видео, просят сообщить в полицию по телефонам: +7 (383) 2326479, 2326471, 2321718.