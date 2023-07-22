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«Выгоним нелегалов»: в Новосибирске запретят «черные» пункты приема металлолома

22 июля 2023, 10:43
Фото: 1MI
Благодаря закону у маргиналов не примут украденные люки
С 1 октября в РФ вступит в силу закон о безналичной оплате за прием цветмета. По мнению новосибирских бизнесменов, это очистит рынок от нелегальных пунктов приема металлолома.
«На рынке по приему отхода металлов работает очень много нелегалов. Они не платят налоги и не соблюдают трудовое законодательство. Поэтому этот закон позволит сделать рынок открытым. Честные игроки поддерживают эту инициативу», — цитирует «BFM-Новосибирск» коммерческого директора компании «Втормет» Егора Кузьмина.
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Сейчас в Новосибирской области официально работает больше трехсот официальных пунктов приема черных и цветных металлов. Однако многие сибиряки из числа маргинальных элементов предпочитают воровать кладбищенские оградки, канализационные люки и даже шпалы железнодорожных рельсов и сдавать их «нелегалам». Подобные «теневики» находятся в частных домах и гаражных кооперативах и работают круглосуточно.

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Честные бизнесмены, принимающие отходы металлов, рассчитывают, что исключительно безналичная оплата поможет очистить рынок от нечестных игроков и уменьшить число подобных краж. При этом удастся вывести из тени достаточно большой объем «грязных» денег.

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#Новосибирск#Экономика#Александр Ляхов#Закон#Нелегальная торговля
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