«Выгоним нелегалов»: в Новосибирске запретят «черные» пункты приема металлолома

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
«На рынке по приему отхода металлов работает очень много нелегалов. Они не платят налоги и не соблюдают трудовое законодательство. Поэтому этот закон позволит сделать рынок открытым. Честные игроки поддерживают эту инициативу», — цитирует «BFM-Новосибирск» коммерческого директора компании «Втормет» Егора Кузьмина.
Сейчас в Новосибирской области официально работает больше трехсот официальных пунктов приема черных и цветных металлов. Однако многие сибиряки из числа маргинальных элементов предпочитают воровать кладбищенские оградки, канализационные люки и даже шпалы железнодорожных рельсов и сдавать их «нелегалам». Подобные «теневики» находятся в частных домах и гаражных кооперативах и работают круглосуточно.
Честные бизнесмены, принимающие отходы металлов, рассчитывают, что исключительно безналичная оплата поможет очистить рынок от нечестных игроков и уменьшить число подобных краж. При этом удастся вывести из тени достаточно большой объем «грязных» денег.