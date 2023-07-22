«Выгоним нелегалов»: в Новосибирске запретят «черные» пункты приема металлолома

Сейчас в Новосибирской области официально работает больше трехсот официальных пунктов приема черных и цветных металлов. Однако многие сибиряки из числа маргинальных элементов предпочитают воровать кладбищенские оградки, канализационные люки и даже шпалы железнодорожных рельсов и сдавать их «нелегалам». Подобные «теневики» находятся в частных домах и гаражных кооперативах и работают круглосуточно.