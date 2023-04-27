«Большой куш»: под Новосибирском украли тележки и крышки люков

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
«В ночь с 25 на 26 апреля из магазина «Магнит» в поселке Садовый украли тележки и крышки люков», - указано в соответствующем посте.
Сейчас в магазине заняты поисками наглого грабителя. Для оперативной поимки вора представители «Магнита» обратились за помощью к новосибирцам. Тому, кто предоставит конкретную информацию, обещано вознаграждение.
Сами новосибирцы уже вовсю иронизируют над произошедшим. «Бастрыкин должен взять на контроль», - написал Андрей Козырь. «Ищите в ближайших приемках металла», - предложил Виктор Сорокин. «Большой куш», - пошутил Виталий Глушков.
В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт кражи.
«Представители магазина обратились в полицию. По данному факту проводится проверка. Лица, причастные к произошедшему, устанавливаются», - рассказали корреспонденту Atas.info в пресс-службе ведомства.