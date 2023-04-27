atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Изображение материала

«Большой куш»: под Новосибирском украли тележки и крышки люков

27 апреля 2023, 09:08
Фото: 1MI
Воришка позарился на крышки люков и тележки

Под Новосибирском ищут похитителя тележек и люков

Под Новосибирском произошло ограбление магазина «Магнит». Информация об этом появилась в паблике «АСТ-54».
«В ночь с 25 на 26 апреля из магазина «Магнит» в поселке Садовый украли тележки и крышки люков», - указано в соответствующем посте.

Сейчас в магазине заняты поисками наглого грабителя. Для оперативной поимки вора представители «Магнита» обратились за помощью к новосибирцам. Тому, кто предоставит конкретную информацию, обещано вознаграждение.

Сами новосибирцы уже вовсю иронизируют над произошедшим. «Бастрыкин должен взять на контроль», - написал Андрей Козырь. «Ищите в ближайших приемках металла», - предложил Виктор Сорокин. «Большой куш», - пошутил Виталий Глушков.

В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт кражи.

«Представители магазина обратились в полицию. По данному факту проводится проверка. Лица, причастные к произошедшему, устанавливаются», - рассказали корреспонденту Atas.info в пресс-службе ведомства. 
Новосибирец украл товары, подменив ценники
Узнать подробнее
#Новосибирская область#Криминал#Александр Ляхов#Кража#Магазин#Соцсети#Видео
Подпишитесь
Я мог отказаться: 20-летний мобилизованный из Кыштовки о земляках и бане на СВО
Сегодня, 11:30
Когда закончится СВО рассказали военные эксперты и аналитики
Вчера, 08:48
«Страшно за свою жизнь: толпа мигрантов избила новосибирца на улице Хилокской
Сегодня, 04:29
Сотни могил с символикой ЧВК "Вагнер" появились на Гусинобродском кладбище
Вчера, 04:03
Загадка Обского моря: почему оно до сих пор не растаяло, и что это значит
Вчера, 10:33
Взрыв в Куйбышеве: погиб мужчина, работают саперы - что говорят новосибирцы о ЧП
Вчера, 06:47