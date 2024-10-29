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Нелегальная торговля

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2024
Цыгане приходят на место изгнанных из Хилка мигрантов-торговцев
29 октября, 06:12
«Рано радоваться»: что говорят местные жители о ликвидации торговли на Хилке
17 апреля, 03:42
В Новосибирске продавцы тюльпанов предпочли не убирать за собой мусор
Жители Новосибирска жалуются на антисанитарию, оставленную продавцами тюльпанов. После продажи цветов они решили не убирать за собой.
9 марта, 11:43
2023
Новосибирский депутат в Госдуме предложил запретить «наливайки»
15 ноября 2023, 09:16
Жительницу Новосибирска оштрафовали на 700 тысяч рублей за нелегальную торговлю
31 октября 2023, 06:31
В Новосибирске у женщины конфисковали Nissan за нелегальную торговлю фруктами
26 октября 2023, 13:22
«Выгоним нелегалов»: в Новосибирске запретят «черные» пункты приема металлолома
22 июля 2023, 10:43
2022
18+. Новосибирский врач назвал опасные вещества в составе контрафактных сигарет и алкоголя
15 сентября 2022, 09:57

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