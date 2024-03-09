В Новосибирске продавцы тюльпанов предпочли не убирать за собой мусор

«Деньги заработали, а мусор за собой решили не убирать. Свиньи», — пишет Антон Кожемякин в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». «Почему полиция не гоняет за нелегальную торговлю?», — вопрошает Максим Безгин. «Надо брать в магазинах, а не у барыг», — предлагает Антон Каркавин.