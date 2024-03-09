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Продавцы устроили антисанитарию

В Новосибирске продавцы тюльпанов предпочли не убирать за собой мусор

9 марта 2024, 11:43
Фото: ВК / АСТ-54
Продавцы устроили антисанитарию

Продавцы тюльпанов замусорили территорию у ТЦ «Роща» в Новосибирске

Жители Новосибирска жалуются на антисанитарию, оставленную продавцами тюльпанов. После продажи цветов они решили не убирать за собой.

Возле торгового центра «Роща» валяются обрезки стеблей, увядшие цветы и оберточная бумага. Самих торговцев практически не видно.

Новосибирцы не скупятся на комментарии.

«Деньги заработали, а мусор за собой решили не убирать. Свиньи», — пишет Антон Кожемякин в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». «Почему полиция не гоняет за нелегальную торговлю?», — вопрошает Максим Безгин. «Надо брать в магазинах, а не у барыг», — предлагает Антон Каркавин.

Напомним, что водители маршрутных такси в Новосибирске тоже решили заработать на 8 марта.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Праздник#Соцсети#Нелегальная торговля#Цветы#8 Марта#Александр Ляхов
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