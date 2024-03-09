В Новосибирске продавцы тюльпанов предпочли не убирать за собой мусор

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Возле торгового центра «Роща» валяются обрезки стеблей, увядшие цветы и оберточная бумага. Самих торговцев практически не видно.
Новосибирцы не скупятся на комментарии.
«Деньги заработали, а мусор за собой решили не убирать. Свиньи», — пишет Антон Кожемякин в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». «Почему полиция не гоняет за нелегальную торговлю?», — вопрошает Максим Безгин. «Надо брать в магазинах, а не у барыг», — предлагает Антон Каркавин.
Напомним, что водители маршрутных такси в Новосибирске тоже решили заработать на 8 марта.