Тюльпаны, розы и ирисы: как не разориться на букетах к 8 Марта в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Updated Сегодня, 04:58
Цены на тюльпаны резко подскочили к 8 Марта. За более эффектные сорта магазины просят от 200 рублей до 280 рублей за штуку. Рост цен составил 20-30%. Примечательно, что связано это не только с предстоящим праздником. В этом году в Россию завезли недостаточное количество голландских луковиц. Стоимость цветов складывается также из расходов на электроэнергию, газ, повышения зарплаты сотрудникам. Мы решили разобраться, сколько стоят цветы в Женский день в 2024 году.
В магазине «Цветы для души» — пять желтых тюльпан стоят 750 рублей, девять — 1350, 15 — 2250, 25 — 3750 рублей. На фиолетовые, красные, белые, розовые цена практически одинаковая. Однако, стоимость зависит от упаковки, сочетания цветов и количества. Иногда в букете есть не только тюльпаны, но, например, и ирисы — цена такого букета 2100. Если вы хотите подарить большой букет из 51 тюльпан, то это обойдется вам в 8500-9250 рублей.
На 8 Марта принято дарить не только тюльпаны. В преддверии праздника цветочные магазины уже приготовили интересные букеты для подарков. Классика — розовые розы с одной белой в середине. Цена такого букета 8991 рублей. В целом, букетик роз выйдет вам на этот праздник от 5000 рублей, в зависимости от количества цветов. А вот 101 красная роза обойдется в 33 000 рублей. Наиболее бюджетный вариант — хризантемы. Цена такого букета варьируется от 2,5 тысяч рублей.
Магазин «1001 букет» предлагает интересные варианты букетов. Оформлены даже обычные тюльпаны. Например, одними из самых дорогих будут пионовидные тюльпаны. За 101 фиолетовый цветок просят 6 тысяч рублей. Один из самых модных цветков сейчас — это кустовые розы. Стоимость их начинается от 2000 рублей. Если собрать средний букет из роз, хризантем, тюльпан, эвкалипт, то отдадите вы за него 2700 рублей. Выглядит эстетично, так что женщина точно захочет поделиться снимком в соцсетях. Стоимость простого букетика 11 тюльпан начинается от 700 рублей.
В магазине «Русский букет» букет тюльпан обойдутся вам от 3000 рублей. Букет из кустовой розы — 4200, а девять красных или белых роз стоят 2800 рублей. Не обязательно покупать готовый букет. Кажется, что если вы соберете тюльпаны по 70-100 рублей, выйдет вам это дешевле, но это не так. Лучше всего подарить красиво оформленный букет.
Одни из самых дешевых цветов продаются в магазинах «FlorаОПТ» — 99 рублей за тюльпан. В сочетании с розами, лавандой, эустомами, букет можно собрать от 2 до 4 тысяч рублей. «Еврофлора» тюльпаны поштучно предлагает за 120 рублей, «Сказка Флора» — за 130 рублей, «БукетОпт» и «Цветы мечты» — за 150 рублей. Можно сэкономить, купив букет тюльпан в супермаркетах. Перед праздником они продаются по акции в пределах 200-700 рублей или за один цветок — от 35 рублей, но будьте готовы, что проживут они лишь пару дней.
Еще одним вариантов подарка могут стать мимозы. В советские времена их дарили чаще, чем тюльпаны. На уличных рынках их цена начинается от 200 рублей. В цветочных салонах сверток из пяти мимоз стоит в 1660 рублей, а магазин «FlorаОПТ» и Flowwow предлагают комбо — коробку или корзинку и с мимозами, и с тюльпанами. Стоит такое уже от 3,5 до 4,5 тысячи рублей, пишет КП-Новосибирск. Еще недорогой вариант — ирисы. В лавках их сейчас можно купить по цене тюльпан. «FlorаОПТ» продает поштучно за 99 рублей, DeLaFlor — за 120.
Напомним, ранее мы рассказать, что продавать семена галлюциногенного вьюнка ипомеи с ЛСД запретят в Новосибирске. Он пользуется большой популярностью среди дачников. Как выяснилось, в этом цветке содержится вещество, называемое эргин, которое обладает токсичными свойствами и вызывает галлюцинации, похожие на действие ЛСД. В древности шаманы использовали его для общения с духами.