Тюльпаны, розы и ирисы: как не разориться на букетах к 8 Марта в Новосибирске

Еще одним вариантов подарка могут стать мимозы. В советские времена их дарили чаще, чем тюльпаны. На уличных рынках их цена начинается от 200 рублей. В цветочных салонах сверток из пяти мимоз стоит в 1660 рублей, а магазин «FlorаОПТ» и Flowwow предлагают комбо — коробку или корзинку и с мимозами, и с тюльпанами. Стоит такое уже от 3,5 до 4,5 тысячи рублей, пишет КП-Новосибирск. Еще недорогой вариант — ирисы. В лавках их сейчас можно купить по цене тюльпан. «FlorаОПТ» продает поштучно за 99 рублей, DeLaFlor — за 120.