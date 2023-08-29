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Published Сегодня, 10:25

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Букеты на 1 сентября 2023 в Новосибирске оказались дороже, чем в Москве

В Новосибирске букеты на 1 сентября на 66% дороже, чем в Москве

29 августа 2023, 10:25
Фото: 1MI
Букеты на 1 сентября 2023 в Новосибирске оказались дороже, чем в Москве
Букеты на 1 сентября 2023 в Новосибирске оказались дороже, чем в Москве. Редакция Atas.info сравнила цены на цветы учителю в самых популярных магазинах двух мегаполисов.

В Москве самый бюджетный букет для любимого педагога обойдется в среднем до 1000 рублей. Так в магазине сети flowwow флорист соберет за эту сумму композицию из астр, либо ромашек.

При этом в Новосибирске цена подобного букета в той же сети — 1450 рублей. Дешевле найти уже будет затруднительно.

Также журналисту Atas.info удалось отыскать яркий, как солнышко, букет из 5 кустовых роз на прилавке студии Цветыш в Москве за 1190 рублей. Похожий в столице Сибири вы не найдете дешевле 1500 рублей.

Еще композиция из гипсофила в Москве самая выгодная — стоит всего 750 рублей. В Новосибирске такой букет обойдется в 950 рублей.

«Цены различаются из-за расходов на доставку цветов. В Москву их проще и дешевле перевести из той же Голландии — по расстоянию ближе. Пока до Сибири доедут, испортятся. Значит нужно продумать методы хранения и безопасной перевозки. Это все должно окупиться», — пояснили Atas.info представители студии цветов «Пион».

Напомним, ранее редакция Atas.info нашла самый дорогой букет в Новосибирске. Сколько он стоит, из каких цветов состоит и кому обычно их покупают — в нашем материале.

Самый дорогой букет на 1 сентября 2023 в Новосибирске — цена, кому подарят
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